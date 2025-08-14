台南前議長郭信良重劃索賄案二審激辯 法官：證據未顯示施壓

郭信良重劃索賄案二審傳喚3名證人，檢辯激烈交鋒，焦點在是否對市府施壓。法官認為現有證據不足認定施壓，案件9月25日將再審辯論。（資料照）

2025/08/14 15:21

〔記者王捷／台南報導〕台南市議會前議長郭信良涉佃西重劃案收賄案，台南高分院今天二審開庭，傳喚都發局與地政局3名公務員作證，檢辯雙方圍繞是否施壓交互詰問，最後審判長認為以現有證據郭並未有施壓。

郭信良涉嫌在安南區佃西自辦市地重劃案中，被檢方起訴藉由職務之便向業者索賄1300 萬元，郭信良辯解這個和解金與他無關，但台南地方法院於一審判處其有期徒刑13年，褫奪公權8年。

二審辯方預計傳喚4位證人，主張郭是基於民代身分，接獲民眾陳情後向市府關心進度，屬於正常問政行為；檢方則以公文流程為切入點，質疑市府承辦人員是否因郭的「關心」感受施壓，因時間有限，最終僅3名證人完成出庭。

地政局證人指出，土地能否變更為都發用地，是因都發局決議，地政局依循決議變更，程序並無違法。

辯方質疑檢方起訴所指為B地，但卻引用郭關心1坪邊角A地的譯文，認為郭信良向公務機關施壓，郭則反駁，如果真有施壓，不會針對僅1坪大小、不影響都市計畫的邊角地，且從他接獲陳情到公文核發，過程延宕1年，甚至在承辦人手上扣留4個月才送出，若真有施壓，不可能拖延至此。

檢方則追問，為何土地變更未經公告，是否與郭信良辦公室主任關心進度有關？並指出地政局內部確實就「未公告」有過爭議，藉此強調局內可能承受外部壓力。不過審判長當庭認為，檢方針對公文程序的問題，與案件核心無直接關聯。

都發局證人則表示，上級主管確實要求將邊角地議題納入會議，但自己並未感受到郭的壓力，整體過程亦無違法。合議庭最後裁示，現有證據已能證明郭並未對市府形成實質壓力，下次庭期訂於9月25日，預定一整天進行辯論。

