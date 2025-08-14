為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    猜猜我是誰！詐團冒充媳婦欠債30萬 6旬婦險匯款

    婦人遭詐險匯款30萬元，幸被警方攔阻。（圖由警方提供）

    婦人遭詐險匯款30萬元，幸被警方攔阻。（圖由警方提供）

    2025/08/14 14:16

    〔記者湯世名／彰化報導〕猜猜我是誰老梗！彰化縣秀水鄉1名6旬婦人昨天（13日）接獲詐團假冒其媳婦稱在外欠款，需要30萬元還債，否則會發生意外，婦人信以為真，立即趕到金融機構匯款，行員驚覺有異向警方通報，經員警及時勸阻並稱這是「猜猜我是誰」詐騙，婦人始恍然大悟稱「差點被騙」。

    鹿港分局秀水分駐所巡佐施並振、警員廖士詠、陳嘉宏，昨天執行轄區巡邏勤務時，接獲派出所通報轄內金融機構行員來電報案，稱有1名6旬婦人至該行臨櫃欲匯款30萬元至其媳婦帳戶，因問其匯款緣由該婦人支支吾吾語焉不詳，疑似遭詐騙。

    施、廖、陳等3員獲報後便立即趕往現場，發現婦人站在櫃台前等候，而行員則藉機拖延時間，經員警趨前關心，婦人才稱，因媳婦本身疑似與嘉義不明借貸公司進行借款，她又接到自稱是媳婦的女子來電稱借貸30萬元需要立即還錢，否則會出意外，她擔心媳婦安危，因而要匯款30萬元協助償還債務。

    員警聽聞後立即向婦人稱這是「猜猜我是誰」詐騙老把戲，另向其媳婦求證，才讓婦人恍然大悟，並向員警表示感謝，稱幸好有行員及時通報警方，這才保住錢財免於受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    婦人（左）要匯款30萬元，所幸被行員與員警攔下阻詐。（圖由警方提供）

    婦人（左）要匯款30萬元，所幸被行員與員警攔下阻詐。（圖由警方提供）

