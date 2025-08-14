詐團假冒徐榛蔚LINE加好友行騙 花蓮警方籲民眾提高警覺

近期花蓮縣警察局接獲多起報案，民眾反映在LINE收到自稱「徐榛蔚」的好友邀請，起初發送早安圖噓寒問暖，之後就邀請投資詐騙。（花蓮縣警局提供）

2025/08/14 13:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕近期花蓮縣警察局接獲多起報案，民眾反映在LINE收到自稱「徐榛蔚」的好友邀請，起初發送早安圖噓寒問暖，後續就被邀請加入所謂「縣長專屬投資群組」或「內部專案理財群」，聲稱可掌握內線消息、保證高額獲利，花蓮縣警局今指出，警局已啟動偵辦，若有遇到相關訊息，遵守「一聽、二掛、三查證」原則，致電165反詐騙專線或110報警主動查證，切勿輕信訊息或來電內容。

花蓮縣警察局今指出，詐騙集團多利用公眾人物照片與姓名建立假帳號，結合LINE「好友邀請」及群組功能，營造專屬、可信的假象，接著引導加入假投資平台或釣魚網站，最終騙取金錢及個資。花蓮縣警局提醒，縣長及各級政府機關不會透過LINE主動加民眾為好友，更不會以任何名義邀請投資或要求轉帳。民眾如遇疑似詐騙情況，應立即停止互動，並撥打 165 反詐騙專線或向當地警察機關查證。

縣府指出，內政部已有多起類似案例，詐騙集團盜用各地縣長、區長或村里長等公職人員照片及名字，敬請多加防範。徐榛蔚縣長不會主動加line、邀請投資、要求帳戶資料或募款等為協助民眾識別詐術，民眾可上「165全民防騙網」（https://165.npa.gov.tw），提供詐騙手法解析及預防策略，還能讓市民隨時檢舉可疑的廣告或行為，共同維護社會安全。

