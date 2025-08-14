女產後憂鬱症發作凌虐不足1歲兒 丈夫沒發現二度弄傷男嬰

桃園地檢署已因家庭暴力之傷害罪案件，將李姓男子、賴姓女子夫妻倆提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/08/14 14:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市賴姓女子2022年6月間生下兒子後，罹患產後憂鬱症，同年9月25日，她因產後憂鬱症發作而搖晃男嬰的頭部與身體，致男嬰腦部、身體多處受傷，賴女的丈夫李姓男子沒發現，同1天還以手指按壓男嬰鼻子、人中成傷，夫妻倆都因家庭暴力之傷害罪，被桃園地檢署提起公訴。

桃檢調查，李男、賴女婚後同住在龍潭區，2022年6月間，賴女生下男嬰，雖然罹患產後憂鬱症，仍是男嬰的主要照顧者，同年9月25日，賴女獨自照顧男嬰時，因產後憂鬱症發作而搖晃、凌虐男嬰，致男嬰枕葉硬腦膜下腔、額葉、蜘蛛網膜下腔、腦室內、雙眼視網膜出血與右上肢、右下肢、左肩胛骨、左肋骨骨折。

李男當天晚間下班返家後，幫忙照顧男嬰，未發現男嬰的異狀，卻又疏於注意，用手指按壓男嬰鼻孔與人中時，力道過大，致男嬰鼻孔與人中破皮出血、瘀青，隔天凌晨，男嬰吐奶又全身癱軟，李男被嚇到，緊急將男嬰送醫後幸運保住性命；醫院發現男嬰有異通報，檢警追查後，李男、賴女夫妻倆都已被桃檢提起公訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

