藍白封殺大法官人事 攸關人民權益釋憲案全遭凍結

藍白立委兩度封殺大法官人事，致憲法法庭停擺，與人民切身權益相關的 「性侵害追訴權時效」、「監所勞作金」等釋憲案均遭凍結，釋憲結果遙遙無期。（記者楊國文攝）

2025/08/14 13:52

〔記者楊國文／台北報導〕立法院藍白立委主導下，7月再度全部封殺包括司法院長、副院長在內的7名大法官被提名人同意權，迫使憲法法庭仍形成癱瘓狀態，不僅行政院、民進黨立院黨團聲請中央政府總預算、財政收支劃分法等釋憲案都無法獲得大法官救濟，攸關人民最切身權益的「性侵害追訴權時效」、監所勞作金等釋憲案，只能躺著不動，民眾權益被無端犧牲。

資深法界人士指出，由於立院三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人的高門檻規定，實質上使得憲法法庭只能停擺，帶來的影響是全民受害。

法界舉例，如日前憲法法庭決議受理行政院、民進黨柯建銘等51位立委聲請中央政府總預算案的法規範憲法審查，仍因目前只有8位大法官，這種關乎國家重大施政的釋憲案仍因大法官被提名人兩度被封殺而不符憲訴新制的評議人數門檻，落得「能受理、卻無法評議」的窘境。

依據司法院最新統計，截至今年7月下旬為止，因憲法法庭無法運作，有356件釋憲案未結案，其中人民聲請件高達325件，佔整體案件9成1，影響人民權益相當深遠。

以備受爭議的「性侵害追訴權時效」釋憲案為例，據統計，近20年來，有1097位被害人因追訴權時效太短無法提告，使許多加害人至今仍逍遙法外，經民團努力聲請釋憲已獲受理，但無法開會評議，釋憲結果仍遙遙無期。

另外，備受全國約5萬名受刑人關注的監所勞作金釋憲案，雖獲憲法法庭受理，也落得相同命運，不知何時會有釋憲結果。

知情人士指出，全國監所受刑人的勞作內容為委託加工，每月平均所得約僅幾百元，在監所作業乃非自由選擇的職業，不受勞基法保障，過低的作業金導致在考慮安排身體健康（包括就醫、手術等自費項目）幾乎沒有餘裕，受刑人長期在「不妨礙社會秩序公共利益」的規範，卻未受憲法對國民健康的保護的情況下，應訂定符合憲法對健康權保護要求的規範才是正確作法。

法界也指出，與人民權益相關卻被「卡住」的釋憲案，還包括未成年子女的收養限制、勞工加班資格認定等案件。

