中國律師未經許可在台執業？ 莊瑞雄：法治底線不能被挑戰

2025/08/14 13:21

〔記者謝君臨／台北報導〕台中地方法院13日審理一起台商、奧地利公司民事糾紛案時，傳出中國籍劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引發我國籍律師當庭抗議。對此，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄強調，法治是台灣珍貴的資產，中國籍律師未經許可在台執業，明顯違反「律師法」，台灣的法治底線不能被挑戰。

莊瑞雄表示，中國籍律師未經許可在台灣執業，這很明顯違反「律師法」，台灣的法律底線不能被挑戰。他也提及，法院允許劉姓律師擔任文件送達代收人，雖然是程序考量，但也必須要去維護專業界限。因為劉男現在只是變成程序（上的角色），如果是擔任訴訟代理人，那會有閱卷的問題。

莊瑞雄指出，訴訟代理涉及民事專業領域的話，那可能會藉此滲透，比如說民事案件涉及智慧財產權，若是公司對公司的話，還會有營業機密等問題，台灣確實必須加強監管，保障司法的獨立性。他建議，加強外籍人士司法執業審查，律師公會和法務部訂定明確指引，立法院檢討法規完善兩岸專業交流規範。

莊瑞雄進一步說明，律師法明定，外國的律師的話，要經過法務部許可，也必須要在律師公會登記才行，那本案是弄一個巧門。「他說，我只是公司法務啊。」因為很多案件，未必是律師強制代理，可以請一位有法律專業，但是未必具備律師背景的人擔任訴訟代理人，所以外籍人士可能藉此迴避律師法規定。

莊瑞雄說，刑事案件就沒有這個問題，但台灣的民事案件會涉及並非律師強制代理，只有三審時才是，所以在民事案件非律師強制一、二審的部分，只要不是用律師的身份，這是一個巧門，藉此迴避「律師法」的規定，全部用訴訟代理人來就好了，所以這部分律師公會和法務部確實要有一個指引出來才行。

