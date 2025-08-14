為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國律師未經許可在台執業？ 莊瑞雄：法治底線不能被挑戰

    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄。（資料照）

    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄。（資料照）

    2025/08/14 13:21

    〔記者謝君臨／台北報導〕台中地方法院13日審理一起台商、奧地利公司民事糾紛案時，傳出中國籍劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引發我國籍律師當庭抗議。對此，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄強調，法治是台灣珍貴的資產，中國籍律師未經許可在台執業，明顯違反「律師法」，台灣的法治底線不能被挑戰。

    莊瑞雄表示，中國籍律師未經許可在台灣執業，這很明顯違反「律師法」，台灣的法律底線不能被挑戰。他也提及，法院允許劉姓律師擔任文件送達代收人，雖然是程序考量，但也必須要去維護專業界限。因為劉男現在只是變成程序（上的角色），如果是擔任訴訟代理人，那會有閱卷的問題。

    莊瑞雄指出，訴訟代理涉及民事專業領域的話，那可能會藉此滲透，比如說民事案件涉及智慧財產權，若是公司對公司的話，還會有營業機密等問題，台灣確實必須加強監管，保障司法的獨立性。他建議，加強外籍人士司法執業審查，律師公會和法務部訂定明確指引，立法院檢討法規完善兩岸專業交流規範。

    莊瑞雄進一步說明，律師法明定，外國的律師的話，要經過法務部許可，也必須要在律師公會登記才行，那本案是弄一個巧門。「他說，我只是公司法務啊。」因為很多案件，未必是律師強制代理，可以請一位有法律專業，但是未必具備律師背景的人擔任訴訟代理人，所以外籍人士可能藉此迴避律師法規定。

    莊瑞雄說，刑事案件就沒有這個問題，但台灣的民事案件會涉及並非律師強制代理，只有三審時才是，所以在民事案件非律師強制一、二審的部分，只要不是用律師的身份，這是一個巧門，藉此迴避「律師法」的規定，全部用訴訟代理人來就好了，所以這部分律師公會和法務部確實要有一個指引出來才行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播