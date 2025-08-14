為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    雲林人倫悲劇！ 無業孫腳踹猛毆 水果刀刺93歲阿嬤致死

    雲林東勢鄉純樸農村發生孫子打死高齡阿嬤人倫悲劇。（雲林地檢署提供）

    雲林東勢鄉純樸農村發生孫子打死高齡阿嬤人倫悲劇。（雲林地檢署提供）

    2025/08/14 13:13

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林東勢鄉純樸農村發生孫子刺死阿嬤的人倫悲劇，村民感嘆造化弄人，93歲林婦的孫子黃嫌，原為了照顧中風的爸爸從北部回來，父親已於日前過世，黃嫌13日凌晨疑不滿阿嬤「碎碎念」而發生口角，黃嫌先用腳踹阿嬤，接著又持木棍猛烈毆打，且持水果刀刺穿阿嬤胸口，因而發生悲劇。

    據了解，41歲黃嫌一直與母親住在北部，因為父親中風需要人照顧，黃嫌去年底才從北部回來照顧，並與阿嬤、父親同住，林婦雖然高齡但身體還不錯，三餐都由她打理，黃嫌只照顧父親，並沒有外出就業。

    據指出，黃嫌的父親2、3個月前過世後，黃嫌一直窩在家裡，平日也不與鄰居互動，曾聽過林婦會唸孫子不工作，但沒聽過有打架情事，但林婦曾向人說，孫子有時會用很凶狠的眼神看她，感覺好像要打人。

    黃嫌偵訊時說，他因受不了阿嬤「碎碎念」，一時情緒失控。不過據了解，黃嫌過去在北部曾有家暴紀錄。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

