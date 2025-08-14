北市文山一分局偵查隊長陳俊銘被控涉貪 檢調兵分三路搜索

台北市警文山一分局偵查隊長陳俊銘被控涉貪污，檢調正調查搜索。（資料照）

2025/08/14 12:40

〔記者吳昇儒、劉慶侯、鄭景議／台北報導〕現任台北市警文山一分局偵查隊長陳俊銘涉嫌於擔任刑警大隊偵八隊期間挪用隊上公積金，今日檢警調兵分三路前往搜索約談陳員。據悉，陳員曾要求隊員須按比例將破案獎金繳納公積金，引發爭議。目前已被調查人員帶回偵辦，詳細案情則待進一步釐清。

台北地檢署檢察官今指揮調查局新北市調查處調查官、台北市刑警大隊同仁持法院核發搜索票，到其住所、辦公室等位置進行搜索。目前陸續帶回相關事證，持續偵辦中。

請繼續往下閱讀...

據悉，該案是台北市刑大自清、自檢，另新北市調查處也有接獲檢舉，均報請台北地檢署指揮偵辦。

據了解，陳俊銘曾擔任萬華、中山、信義等分局派出所所長，去年才剛調任文山一分局偵查隊，但因治軍嚴謹，引發同仁不滿。據傳，該案是陳俊銘擔任刑警大隊偵八隊期間，涉嫌挪用隊上公積金，目前仍在釐清案情當中。

文山第一分局表示，案情仍在釐清中，將全力配合檢方偵辦，並會從嚴追究相關人員的行政責任。對於員警涉違法或違紀案件，分局一貫秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，展現淨化團隊決心，以維護警譽。

警方強調，絕不容許少數不肖人員影響整體形象，將持續落實內部監督機制，確保執法公正與廉潔，重建社會對警察的信任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法