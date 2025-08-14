為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中公車之狼抓到了！噁男把女學生「圈在懷內」性騷被逮

    男子在公車騷擾女學生（左）警方到場調查。（民眾提供）

    男子在公車騷擾女學生（左）警方到場調查。（民眾提供）

    2025/08/14 12:40

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區昨日傳出性騷擾慣犯在公車犯案，台中市議員謝志忠今日指出，接獲多名豐原高中家長陳情，一名男子跟蹤女學生騷擾，男子每天在學生上下課期間，搭乘不同路線的公車，往返豐原高中與豐原轉運站，長期對學生造成恐懼與不安。豐原分局指出，查獲47歲嚴姓男子涉嫌在公車對女學生有不當行為，被害人當場依《性騷擾防治法》提出申訴及告訴。

    謝志忠今日指出，他在8月11日晚間接獲家長陳情，在第一時間與家長、豐原分局保持聯繫，8月13日下午接獲家長通報，嚴男在學生下課時於校門口徘徊，並與學生同時搭車，更明目張膽用雙手環抱公車柱子，將女學生圈在懷內，造成女學生驚恐，昨日在家長的陪同下正式提出告訴。他表示，自己立即與家長、學生、豐原分局、公車APP，多方配合追蹤下，成功在豐原轉運站前，將該男子以「準現行犯」逮捕。

    謝志忠痛斥，嚴男子於去年至今，已涉及三起性騷擾案件，且手法如出一轍，皆是在公車上針對少女，意圖騷擾、猥褻，且曾經接受矯正，顯然就是累犯，昨天已將相關照片、影片及證據提供給警方。

    豐原警分局今日指出，翁子派出所於昨（13）日下午3時許接獲報案，嚴男在行駛中的公車上對女性乘客進行騷擾，依規定通報性騷擾案件申訴及兒少保護通報，全案警詢後，依《性騷擾防治法》第25條移送偵辦。

    市議員謝志忠痛批嚴男專挑女學生騷擾。（記者張軒哲攝）

    市議員謝志忠痛批嚴男專挑女學生騷擾。（記者張軒哲攝）

