中國律師開庭自稱公司「法務人員」 台中地院「未許可」代理訴訟
台中地方法院今天發表聲明指出，中國籍律師劉榮芳自稱是被告奧地利公司的「法務人員」，但未提出證明，法官昨天並未許可劉榮芳擔任訴訟代理人。（翻攝自網路）
〔記者張瑞楨／台中報導〕中國律師劉榮芳（男）入境台灣到台中地方法院開庭，還拿出委任狀，對法官陳冠霖聲稱是被告奧地利公司的「法務人員」，當場被對造（告訴人）的台灣律師蔡昆洲戳破，法官陳冠霖「未許可」劉榮芳擔任委任律師，台中地方法院今天中午發表聲明指出，因這位中國律師沒有提出是被告奧地利公司的「法務人員」證明，昨天並未許可他擔任訴訟代理人，也沒有進行訴訟審理程序。
台中地方法院強調，此案為民事訴訟，被告為奧地利公司，具狀委任無台灣律師資格的中國大陸地區人民劉Ｏ芳（劉榮芳）為訴訟代理人，劉並於台中地院第一次言詞辯論期日，亦即今年8月13日開庭時，表明是以受僱於被告之法務身份擔任訴訟代理人（俗稱法務人員），因劉無台灣律師資格， 且未能提出相關佐證，該案審判長（法官陳冠霖）並「未許可」他代理訴訟，並就原告訴訟代理人（蔡昆洲律師）提出質疑的事項，命劉補正資料，該案昨日並未進行本案訴訟審理程序。
律師蔡昆洲昨天在Threads發文指稱，「在台中地院，驚見中國籍律師擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」，強調如果中國律師在台灣當代理人出庭，將嚴重衝擊司法主權，也威脅司法安全與國家安全。
對此，台中地檢署指出，這位中國律師「涉有違反律師法之犯罪嫌疑，本署已主動分案，指派檢察官積極查辦」，另外，移民署等單位，也正在調查劉榮芳用何種名義入境台灣。
