中國律師開庭自稱公司「法務人員」 台中地院「未許可」代理訴訟

台中地方法院今天發表聲明指出，中國籍律師劉榮芳自稱是被告奧地利公司的「法務人員」，但未提出證明，法官昨天並未許可劉榮芳擔任訴訟代理人。（翻攝自網路）

2025/08/14 12:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國律師劉榮芳（男）入境台灣到台中地方法院開庭，還拿出委任狀，對法官陳冠霖聲稱是被告奧地利公司的「法務人員」，當場被對造（告訴人）的台灣律師蔡昆洲戳破，法官陳冠霖「未許可」劉榮芳擔任委任律師，台中地方法院今天中午發表聲明指出，因這位中國律師沒有提出是被告奧地利公司的「法務人員」證明，昨天並未許可他擔任訴訟代理人，也沒有進行訴訟審理程序。

台中地方法院強調，此案為民事訴訟，被告為奧地利公司，具狀委任無台灣律師資格的中國大陸地區人民劉Ｏ芳（劉榮芳）為訴訟代理人，劉並於台中地院第一次言詞辯論期日，亦即今年8月13日開庭時，表明是以受僱於被告之法務身份擔任訴訟代理人（俗稱法務人員），因劉無台灣律師資格， 且未能提出相關佐證，該案審判長（法官陳冠霖）並「未許可」他代理訴訟，並就原告訴訟代理人（蔡昆洲律師）提出質疑的事項，命劉補正資料，該案昨日並未進行本案訴訟審理程序。

請繼續往下閱讀...

律師蔡昆洲昨天在Threads發文指稱，「在台中地院，驚見中國籍律師擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」，強調如果中國律師在台灣當代理人出庭，將嚴重衝擊司法主權，也威脅司法安全與國家安全。

對此，台中地檢署指出，這位中國律師「涉有違反律師法之犯罪嫌疑，本署已主動分案，指派檢察官積極查辦」，另外，移民署等單位，也正在調查劉榮芳用何種名義入境台灣。

相關新聞請見：

衝擊我司法主權！ 台中地院驚見中國律師擔任訴訟代理人

網傳台中地院疑有中國籍律師出庭 網熱議：怎麼入境台灣的？

中國律師來台攬案？台中地檢署：疑違反律師法已分案偵辦

中國律師到台中地院出庭 向法官自稱「法務人員」

中國籍律師未經許可竟想在我國執業 全律會：絕不合法！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法