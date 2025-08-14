宜蘭特搜隊成軍授旗 台日交流防災經驗

宜蘭縣政府消防局特種搜救隊於上月通過消防署舉辦「特種搜救隊國家認證計畫」（NAP）評測，正式取得中型搜救隊認證資格，今天舉辦成軍授旗典禮。（宜蘭縣消防局提供）

2025/08/14 12:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府消防局特種搜救隊於上月通過消防署舉辦「特種搜救隊國家認證計畫」（NAP）評測，正式取得中型搜救隊認證資格，今天舉辦成軍授旗典禮，同時辦理國際防災論壇，與日本多名專家學者交流防災教育及災後重建經驗。

宜蘭縣消防局歷經1年籌備訓練，模擬大規模城市建築物倒塌現場，執行包括聲納影像搜索、鋼筋混凝土切割、繩索救援等高強度任務，並與醫師、護理師、台灣省土木技師公會專業技師合作，最後通過中型搜救隊認證，未來將有機會代表台灣，投入國際人道救援輪值任務。

宜蘭今天舉辦「國際防災論壇暨韌性社區及防災士研習營」，並於會中舉辦特種搜救隊成軍授旗典禮，以及與銘傳大學國土減災規劃設計中心、宜蘭縣防災士協會以及台灣化學纖維公司簽訂合作備忘錄。

論壇除邀請內政部政務次長馬士元到場，日本多名專家學者也分享台日在海嘯預警、民眾疏散及災後重建經驗交流，未來將進一步透過技術合作，提升2地民眾防災教育及意識。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，海嘯防災是全縣重要議題，縣府將持續加強資源整合並提升民眾防災意識。9月17日至19日辦理「宜蘭縣國家防災日大規模震災救災動員演練」，演練假定琉球海溝發生規模8.5地震並引發海嘯，屆時將集結各縣市消防特搜、國軍、衛福部及國際救援隊等，進行為期3天實兵演練。

宜蘭舉辦「國際防災論壇暨韌性社區及防災士研習營」，邀請日本多名專家學者交流防災教育及災後重建經驗。（宜蘭縣消防局提供）

