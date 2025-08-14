碎屍魔張介宗首開庭 否認殺人揚言不上訴 、死後器捐

高雄地方法院今天上午首度開庭審理「碎屍魔」張介宗案。（記者李惠洲攝）

2025/08/14 12:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕涉嫌殺害、分屍大嫂及2名女性友人的「碎屍人魔」張介宗，被高雄檢方依殺人罪起訴，並求處3個死刑，高雄地方法院今天上午首度開庭審理，被害3人的家屬到場聆聽，張介宗仍否認殺人，當庭告訴法官相信他的話就調查，不相信就速審速判，他不再出庭，也不會上訴，死後屍體器捐送高醫。

73歲老翁張介宗去年11月29日起，涉嫌殺害75歲黃姓兄嫂、及在公園結識的71歲張婦、楠梓區71歲趙林姓婦人，並在前鎮區老舊公寓將3人殺害分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區5號船渠。

東窗事發後，張嫌面對警方偵訊，始終保持緘默拒絕配合，檢警動員大批人力到棄屍處前鎮5號船渠周邊，打撈遇害的3名婦人遺骸，並將在張嫌屋內採集到的血跡證據、凶器和打撈到的屍塊重複比對，經法醫密集採檢，陸續完成鑑定報告製作。

但張介宗始終否認殺害3人，只坦承3名婦人去過他家，但不認殺人犯行，檢方5月28日偵結後依殺人等罪起訴，並向法院求處3個死刑，全案由高雄地院國民法官進行審理。

高雄地院今天上午10點召開準備程序庭，包括被告張介宗和被害3人的家屬均出庭，檢察官建請由凱旋醫院對張作量刑前的鑑定，就其犯罪動機、成因及需求做具體的犯罪剖繪。

但辯方律師不同意檢方的量刑鑑定事項，認為被告否認犯罪，如進行鑑定，可能有違反不自證己罪的疑慮，且鑑定事項本為法院依照職權可審酌及認定事項，並無委外法院以外相關鑑定機構鑑定的必要，請求依刑法第57條第4、5、6款社會復歸可能性。

檢方主張，犯罪動機和剖繪鑑定事項，是針對被告未來社會復歸可能性項下所為鑑定，被告否認犯行仍可在鑑定中明確陳述，並無違反不自證己罪的問題，另司法院量刑鑑定參考手冊也明確規定，可就社會復歸可能性做完整全面的鑑定，並未排除所謂犯罪剖繪的可能性。

法官詢問張介宗有無意見？張不滿指控檢方對他的起訴都不是事實，他說，和幾位被害人都是朋友，沒有必要殺害她們，況且他體型矮又瘦小，要勒死體型比他高大的被害人談何容易？他每天習慣騎腳踏車運動，根本沒有到河邊丟屍塊，而且河邊有早起運動民眾，他如果丟屍塊，一定會有人看見，他表示，幾年前即器官捐給高醫，早已與社會無爭，法官相信他的話就調查，不相信就速審速判，他不再出庭，也不會上訴，死後就屍體送高醫。

涉嫌殺害、分屍大嫂及2名女性友人的「碎屍人魔」張介宗，今天上午搭乘囚車出庭應訊。（記者李惠洲攝）

