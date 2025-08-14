為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    人倫悲劇！雲林41歲孫子疑失控打死93歲阿嬤被羈押

    雲林東勢鄉發生孫子打死高齡93歲阿嬤人倫悲劇。（雲林地檢署提供）

    雲林東勢鄉發生孫子打死高齡93歲阿嬤人倫悲劇。（雲林地檢署提供）

    2025/08/14 11:52

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林傳出孫子打死阿嬤人倫悲劇！41歲黃男疑與同住高齡93歲阿嬤昨（13）日凌晨2點多發生口角，竟持木棍把朝阿嬤頭部、四肢猛烈毆打，甚至拿水果刀朝阿嬤左胸刺殺2刀，刀柄斷裂，嬌小瘦弱阿嬤頭破血流、雙手骨折且四肢多處皮開肉綻，警方獲報到場，阿嬤已倒臥門口外明顯死亡，全由檢警偵辦中，黃嫌聲押獲准。

    據指出，住在東勢鄉的黃嫌昨日凌晨2點多不知何故與阿嬤發生口角，黃嫌要阿嬤跪在客廳裡他的父親與大伯的遺照前，阿嬤因年邁身體歪斜，黃嫌不滿用腳踹阿嬤，鄰居聽到爭吵聲前往查看，發現他在踹阿嬤勸阻，黃嫌怒斥要鄰居不要多管閒事。

    鄰居查覺不對趕緊騎腳踏車到住在村庄口阿嬤的女兒家求救，女兒聽到前往另親友家找人再一起回家查看，在屋外看到黃嫌手持木棍不敢靠近，趕緊打電話報警。

    台西分局獲報前往現場，看到阿嬤房子門口外倒臥，頭破血流，地上還有一大灘血，四肢有多處皮開肉綻，已明顯死亡，黃嫌則呆坐在一旁，警方當場以現行犯逮捕黃嫌，並查扣一支木棍及一把水果刀。

    雲林地檢署表示，檢警昨日相驗，阿嬤頭部被打到破裂，2肢手臂都骨折，且手、腳有多處傷痕皮開肉綻，身體也有多處傷痕，另左胸2刀都刺穿，將擇日解剖確定死亡原因。

    雲林地檢署指出，全案經檢察官訊問後，認為黃嫌涉殺人罪嫌重大，且所犯為5年以上有期徒刑重罪，有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准。

