    首頁　>　社會

    中國律師疑「觀光考察」入境卻開庭 一度自稱「法務人員」騙法官

    據了解，劉姓中國律師是用觀光考察等名義入境台灣，再到台中地院開庭，並非用工作執業名義入境。（記者張瑞楨攝）

    2025/08/14 12:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市蔡姓律師事務所負責律師（主持人），昨天（13日）在Threads發文指稱「在台中地院，驚見中國籍律師擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」，據指出，這名中國律師姓劉，受委任的是奧地利公司，台中地院昨天開庭時，這位中國律師一度騙法官，他是奧地利公司的「法務」，蔡律師則反駁說，劉並非法務，而是中國律師，台中地院也發現，劉登記的地址，是中國廣東省東莞市，另外，他可能是用「觀光考察」等名義入境台灣。

    據指出，台中地院之前就曾發文詢問蔡律師，對於中國劉律師受對方的委任出庭的意見，昨天開庭時，中國劉律師一度宣稱，他是這家奧地利公司的「法務人員」，不過，蔡律師當庭反駁說，依據律師法等規定，劉律師是中國律師，不是這家公司的法務，中國律師不能在台灣承攬訴訟執業，因此，法官沒有實質辯論，但認為劉律師可以擔任「送達代收人」，卻又發現他登記的地址（收件地點），卻是中國廣東省東莞市。

    至於開庭細節，據指出，蔡律師質疑中國律師，如果未能取得台灣律師資格，不得在台灣執業，劉律師則宣稱「法律又沒禁止」，另外，網友質疑劉律師是用什麼名義入境台灣？對此，據記者側面瞭解，台中地檢署等司法機關已經偵辦此案，他可能是用「觀光考察」等名義到台灣，並非從事律師業務或工作，也就是入境台灣的名義，與實際從事的項目不符。

    熱門推播