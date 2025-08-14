為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    彰化7旬老翁爭產弒兄 擔心死在監獄求減刑仍判13年半

    高男上訴並指自己年事已高，如果不減刑輕判，自己可能死在獄中，高等法院台中分院今天仍駁回上訴。（記者張瑞楨攝）

    高男上訴並指自己年事已高，如果不減刑輕判，自己可能死在獄中，高等法院台中分院今天仍駁回上訴。（記者張瑞楨攝）

    2025/08/14 12:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣員林市72歲高姓老翁，因不滿祖產分配、祭拜等問題，去年2月預藏斧頭和摺疊刀，狂砍哥哥18刀致死，彰化地院國民法官一審依家暴殺人罪處13年6月刑期，高男上訴二審，指自己年事已高，聲明減刑輕判，否則自己可能死在獄中，高等法院台中分院今天駁回上訴，維持一審的13年6月徒刑。

    老翁於落網後宣稱，他當時是為了自衛，才搶奪斧頭，失手傷到哥哥；不過，彰化地院審理時，他改口坦承殺人，一審認為，老翁使用斧頭、摺疊刀攻擊哥哥頭部等要害之處，殺意甚為直接，但考量老翁沒有前科，但將部分殺人動機、衝突歸咎於死者，可見他缺少反省，依殺人罪判刑13年6月。

    老翁上訴二審，他坦承殺人，但強調一審判太重，希望法官能減刑，他們家族沒有人能活到88歲以上，自己身體又不好，若關10幾年，恐死在監獄裡，就算回到社會也活不久，沒起教化作用，也浪費政府的錢，希望法官能給予減刑，不過，高等法院台中分院今天判決駁回上訴，維持一審的13年6月量刑，可再上訴三審。

    熱門推播