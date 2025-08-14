獨家》當舖被小貨車撞入案情不單純！ 疑黑道兄弟間1.3億元債務糾紛有關

台北市中山區冠德當舖，12日早上莫明被一輛小貨車倒車撞入。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/14 11:34

〔社會新聞中心／台北報導〕台北市中山區冠德當舖，12日早上莫名被一輛小貨車倒車撞入。警方原以為是場交通意外，但後來深入訪查，發現對方事先有勘查過現場的動作。警方高度懷疑，全案疑是竹聯幫老兄弟之間，因13年前合夥投資澳門賭場所引發的1.3億債務糾紛有關。

緣由為綽號「美國威」的60餘歲幫派分子，13年前積欠高達1.3億元的債務後滯美不歸。兩年前他返台經營地下賭場，賺錢也不肯還，明顯想賴帳。債主氣憤下，日前派人到對方在萬華經營的百家樂地下職業賭場開鎮暴槍示威、再到對方租住處逡巡製造緊張氣氛。「美國威」疑因無法忍受開始反擊，才有開車撞進當舖警告情事。但事實的真相警方仍在查證。

台北市警察局鑑於案發的雙方都具有幫派背景，且行為已嚴重影響社會治安，市警局為免事態持續擴大，甚至可能引發後續的暴力血腥報復事件，現已責令北市刑警大隊、中山分局與萬華分局，共同朝組織犯罪進行蒐證調查和適時予以壓制打擊。

位在北市中山區新生北路的冠德當舖，12日晚間近7時左右，突然遭到一輛小貨車以倒車方式撞入，導致當舖門面、機車毀損。警方獲報到場，程姓肇事駕駛表示是踩錯油門，且律師隨即到場。當舖業者認為對方是故意的，動機也不單純，堅持提出毀損告訴。

由於當舖行業往往出入分子複雜，長期是警方重點管制對象之一，警方對此介入調查，意外發現全案指向一筆總合高達1.3億元的債務糾紛，且先前已有發生賭場槍擊威嚇情事，於是透過多方管道進行調查釐清。

警方調查，13年前有一群金主和江湖兄弟為進軍澳門太陽城賭場和貴賓廳，必須給付5000萬元港資才能入駐。其間，長期在台經營賭場的竹聯幫竹堂大哥「美國威」也參與。但隨著時事和運勢多方不佳，最終他欠下高達1.3億元新台幣的債務，隨後狼狽遠颺美國。

約2年前左右，「美國威」返台定居，金主們得知後，認為大家都是老兄弟，決定讓他「喘口氣」，先讓對方經營最擅長的百家樂地下職業賭場，賺夠些錢後，再開始分批償還。

結果，竹聯幫主「么么」今年2月過世，「美國威」在遺眷的要求下，只得清償高達數百萬元之鉅的債務。風聲一出，金主們認為他應該已「翻身」，決定開始追討債款，也討個說法。但對方完全置之不理。

金主為逼他出面，8月1日前後曾派出小弟到對方在中華路一段114巷某大樓二樓的賭場埋伏，伺機以鎮暴槍發出巨大聲響，達到恫嚇和打亂場子的目的，但只發出一槍後就卡彈，兩名小弟被制伏押出。

「美國威」為此試圖請竹聯幫孝堂大哥協調，但金主只要求「欠債還錢」，於是日前再指示小弟到對方松山租住處假意逡巡，製造緊張氣氛。松山分局松山派出所一度到場查察，但對方身上只有手機，和拍攝的臨近街景照片，警方只得註記後飭回。

不料，昨日就發生當舖被小貨車撞入事件。店方調閱監視畫面，發現小貨車駕駛在案發前就曾到場勘查過當舖周邊位置，顯示是場預謀，再加上內部股東與「美國威」有鉅額債務糾紛，股東有時會出入當舖，懷疑因此肇禍。店方立即將影像畫面提供給警方，讓整起事件案情逐漸昇高。

警方隨後進行訪查，當舖方面雖有數起買賣土地糾紛，但尚不致於引起事故。反而是內部股東近期與「美國威」的嚴重衝突，較可能招引禍事。因此警方高度懷疑，疑似幫派老兄弟間所作出的警告。警方將再作進一步調查和釐清，不排除將涉案相關人逕行約談到案說明。

