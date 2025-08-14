為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台北市7里長赴中國受招待 台北地檢署認罪嫌不足不起訴

    台北地檢署調查後認為，7名里長均自行支付機票款項，雖受中國部分食宿招待，並無積極證據認定里長們受到中國指示，從事違法行為。故予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/14 12:05

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市松山區敦化里長蘇榮文等7位里長被控2023年間涉嫌接受中方食宿招待，且參訪時間鄰近總統、立委大選，恐涉犯反滲透法。台北地檢署調查後認為，7名里長均自行支付1萬餘元的機票款項，雖受中國方面招待部分食宿，並未有積極證據認定里長們受到中國指示從事違法行為，予以不起訴處分。

    檢調查出，蘇榮文等7位里長2023年6、10月間分批前往中國上海，並由台北市議員秦慧珠辦公室助理代為訂購或自行訂購往返上海的飛機票，其中蘇榮文、洪樸陽、葉佐良、李祖民、張海秋等5位里長當年6月間在秦慧珠帶隊下到上海、廈門等地；同年10月中國國民黨台北市松山區黨部主委受上海市長寧區邀請，帶著蘇榮文、徐麗雲、葉佐良及李麗容等4名里長前往參訪。

    檢察官調查，7人雖有接受中國官方招待部分食宿，也曾面會中國官員，但客觀事實上無法認定7人有接受中方資助，從事違反選罷法等行為；清查其外匯交易資料，也未發現異常金流，雖參訪時間靠近總統及立委選舉期間，但難認定7名里長違反反滲透法及公職人員選舉罷免法，故予以不起訴處分。

    此外，里長蘇榮文被控曾於選舉前以松山區里長服務促進會名義，席開5桌，邀請具有投票權的里長，並帶領徐巧芯逐桌拜票；且該里辦理中秋節活動時，徐巧芯也提供腳踏車供摸彩。調查官認為，該行為違反公職人員選舉罷免法，將蘇男送辦。

    檢察官調查後，認為該餐會為例行性聚餐，並非為特定人士舉辦；而腳踏車摸彩並非每個人都能獲得，極具射倖性，難認定涉嫌賄選，故予以不起訴處分。

    而永春里長許蕙蘭也被控於重陽節期間，發送由徐巧芯提供的長壽麵、垃圾袋等物品，賄選，但檢察官認為，該禮品金額符合賄選犯行例舉中的以文宣附著30元以下之宣傳物品，予以不起訴處分。

