北市信義商圈員工聚餐酒後路邊爆口角 警出動快打部隊

員工聚餐酒後深夜路邊爆激烈口角拉扯，引來警啟動快打部隊盤查，了解事發原因。（記者邱俊福翻攝）

2025/08/14 11:16

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市夜店林立的信義商圈，昨天深夜有一行公司員工聚餐後，6人徒步欲續攤卻在路邊爆發口角衝突事件，因當中有人發生激烈肢體拉扯，情緒激動，引發過往民眾側目，轄區北市警信義分局三張犁派出所據報緊急啟動快速打部隊，瞬間來了1、20名警力團團圍住，讓衝突雙方嚇了一大跳，在警方詢問原由時，直呼「喝多了！」，激動情緒立刻平復，相偕離去。

警方表示，昨天23時20分，據報轄內松隆、永吉路口有一批民眾爆發口角衝突，立刻啟動快打部隊機制，呼叫線上警網趕往現場處理，抵達現場後，經詢問當事人，查知為公司員工聚餐結束後，一行6人酒酣耳熱之際步行離去，欲進行續攤。

請繼續往下閱讀...

孰料，原本好好的一行人，途中其中1人發難抱怨工作壓力，情緒過度激動，引發同事間口角激烈爭執，甚至拉扯衣服，其餘同行者則於一旁勸架；警方到場後，經同行者相互安撫，恢復平靜後相偕離去。

該事件因於深夜時刻，大批警力到場不僅引來附近民眾關注，有人還錄下過程PO上社群網站，引發網友紛紛詢問「發生甚麼事？」，還有人調侃說「車聚嗎？」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法