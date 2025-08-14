中國律師來台攬案？台中地檢署：疑違反律師法已分案偵辦

針對中國律師承攬案件並出庭，台中地檢署強調，「涉有違反律師法之犯罪嫌疑，本署已主動分案，指派檢察官積極查辦」。（記者張瑞楨攝）

2025/08/14 10:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕某律師事務所蔡姓負責律師（主持人）昨天（13日）在Threads發文指稱「在台中地院，驚見中國籍律師擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」，強調如果中國律師在台灣當代理人出庭，將嚴重衝擊司法主權，也威脅司法安全與國家安全；對此，台中地檢署指出，這名中國律師「涉有違反律師法之犯罪嫌疑，本署已主動分案，指派檢察官積極查辦」。

中檢指出，針對中國律師在台灣承攬訴訟的相關訊息，「日前於社群網站平台有貼文表示，發現台中地方法院疑似有中國籍律師擔任訴訟代理人執行律師職務，當庭遭對造律師質疑其適法性等情，並引起廣泛關注及討論」；依據律師法第114條等規定，在中華民國以外之國家或地區，取得律師資格之律師，為外國律師；外國律師非經法務部許可，並於許可後6個月內加入律師公會，不得執行職務。

中檢強調，針對上述貼文所指的訴訟代理人（中國律師）「涉有違反律師法之犯罪嫌疑，本署已主動分案，指派檢察官積極查辦」。

上述貼文是蔡律師發表於Threads，文中指出，對方是奧地利公司，如果這家奧地利公司與委任的中國律師，堅持「台灣是中國的一部分」，才讓中國律師來台灣開庭，等同否認我國法律與制度的獨立性，「中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐已屬違法執業。」、「如果今天容忍，明天就可能開啟先例，讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。這不只是個案，而是台灣律師制度底線被挑戰的警訊」。

