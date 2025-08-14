為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    身兼車手頭、水房和監督手 汪男詐騙半年吸金7百萬

    警方緝捕詐欺集團車手。（記者劉慶侯翻攝）

    警方緝捕詐欺集團車手。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/14 10:19

    〔記者劉慶侯／台北報導〕24歲汪姓男子，替「假投資」詐騙集團擔任收款「水房」，並由他大肆招納下游作取款車手，他再自任「監控手」監控車手的每筆取款過程。台北市刑警大隊偵三隊根據被害人報案，陸續逮獲汪嫌等15人。調查發現有6名被害人在半年內就被騙走7百萬元，其中一名修車行老闆，就被騙走2百萬元。全案仍在溯源追查幕後犯罪集團中。

    北市刑大偵三隊是自113年底，接獲民眾報案指稱遭詐騙集團以投資股票為名詐取鉅款，對方假冒投資顧問或理財專員，透過通訊軟體聯繫被害人，誘使下載偽造股票交易App，營造高獲利假象，待投入資金後安排車手面交收款，再由收水集中、轉移贓款。

    警方在被害人積極配合下，先以誘捕方式逮捕面交現場的車手，繼而透過跟監、埋伏及金流資料分析等偵查作為，向上溯源追緝車手頭成員，最終鎖定幕後主嫌汪姓男子。歷經多月行動，警方日前在多處地點查緝，逮捕以汪嫌為首之詐騙集團共15名犯嫌到案，查扣現金、手機、銀行存摺、假冒工作證及付款收據等相關犯罪工具。

    警方調查，汪嫌待有被害人以面交的方式交給上門的車手後，由車手轉交給幣商「洗錢」。汪嫌全程都會在旁邊「監督」。事後，每名車手可獲取5百元的佣金，身兼數職的汪嫌則可以抽得5千元的佣金，警方訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地方檢察署偵辦。

    北市刑警大隊表示，投資詐騙常以「短期高報酬」、「先贈利再加碼」等話術引誘民眾上當，務必冷靜查證，勿隨意匯款或下載來路不明App。另鼓勵警民合作，可透過165打詐儀錶板「百斬計畫獎五萬車手檢舉專區」檢舉車手，成功拘捕可獲新臺幣5萬元獎金。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣現金、手機、銀行存摺、假冒工作證及付款收據等相關犯罪工具。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣現金、手機、銀行存摺、假冒工作證及付款收據等相關犯罪工具。（記者劉慶侯翻攝）

