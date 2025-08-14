金山警包庇賭場收賄34萬還去捧場 警員與業者雙雙被訴

新北市金山警分局警員莊翼飛（右）涉嫌包庇賭場收賄34萬元，被基隆地檢署依涉犯貪污治罪條例收賄等罪嫌起訴。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/14 10:07

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉包庇賭場案，查出莊員去年農曆年間不僅到黃姓男子經營的賭場賭博，還包庇黃男經營天九牌職業賭場1個多月，收賄34萬元。基隆地檢署今（14日）偵結，將莊員、黃男分別依涉犯貪污治罪條例收受賄賂與行賄等罪嫌起訴。

起訴指出，莊翼飛2020年5月起至去年9月間，擔任金山警分局偵查隊偵查佐期間，負責承辦賭博業務；去年2月農曆年間，莊員獲知黃姓男子在金山區仁愛路等4處經營天九牌賭場，不僅未予取締，反遭黃男檢舉，開口向黃男索賄，只要黃在金山經營1天就要給他1萬元，作為不取締的對價。黃男計算自去年2月9起至4月間共經營天九牌賭場共34天，前、後共賄賂莊員34萬元，換取賭場免遭警方查獲對價。

請繼續往下閱讀...

黃男賄賂莊員後，發現被警方盯上，主動向金山警方自首，案經警方報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮偵辦後，前分局長沈明義將莊員記過懲處調至石門分駐所；檢方今年3月間搜索莊員辦公室、住處時，莊員突然心肌梗塞發作，經緊急送醫急救後脫險，檢方等他病況好轉後，6月間再次約談後，認定莊員涉犯貪污治罪條例包庇等罪，向法院聲押禁見獲准。

起訴書指出，莊員不僅去黃男經營的賭場賭博，還收受黃男賄賂，但黃否認收賄堅稱，他頂多沒有取締黃的賭場，從未向黃員收賄，但檢方認定，莊員若未向黃索賄，黃為何甘冒犯行賄罪、賭博罪、偽證罪的風險，向警方檢舉莊員向他索賄，加上郭姓等5名賭客也證稱，曾在賭場看過莊員2、3次，知道莊員是警察，卻從未取締黃男的賭場，因此認定莊員涉犯貪污治罪條例收受賄賂、圖利、包庇等罪，黃男則涉貪污治罪條例行賄罪與賭博罪起訴。

至於，邱姓賭客等5人則因坦承賭博，檢察官命邱等人支付國庫5000元至1萬元後，給予緩起訴處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法