為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    帶34公斤大麻轉機被抓包 法國男模遭求刑5年6月

    法國籍職業模特兒M姓男子（中）被警方移送法辦。（警方提供）

    法國籍職業模特兒M姓男子（中）被警方移送法辦。（警方提供）

    2025/08/14 10:17

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕22歲的法國籍職業模特兒M姓男子被運毒集團吸收，接受對方招待到泰國旅遊後，4月8日返程途經台灣桃園國際機場轉機，被航空警察局安全檢查大隊員警查獲他的2個行李箱中，藏放了約34公斤的大麻，桃園地檢署偵結後，已依違反毒品危害防制條例案件，將他提起公訴，求刑5年6月。

    檢方調查，M姓男子在法國被運毒集團吸收，先安排他到泰國旅遊，再於泰國交付2個裝有68包、淨重約34公斤大麻的行李箱，要他帶回法國；他在泰國搭乘飛機，於4月8日晚間飛抵台灣桃園國際機場，預計當晚11點多，轉乘飛機前往法國巴黎夏爾戴高樂機場，進行安檢時，被航警局安檢大隊警員透過X光儀檢測察覺有異，會同財政部關務署台北關的海關人員開箱查驗，起出大麻。

    航警局訊後將M姓男子移送桃檢偵辦，桃檢指出，他因涉嫌違反毒品危害防制條例「運輸第二級毒品」、懲治走私條例「私運管制物品進口」等罪嫌被提起公訴，考量大麻已被查獲，尚未造成具體毒害，且他犯後坦承犯行、犯後態度尚可，已請求法官量處有期徒刑5年6月。

    M姓男子攜帶大麻闖關被逮。（警方提供）

    M姓男子攜帶大麻闖關被逮。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播