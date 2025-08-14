帶34公斤大麻轉機被抓包 法國男模遭求刑5年6月

法國籍職業模特兒M姓男子（中）被警方移送法辦。（警方提供）

2025/08/14 10:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕22歲的法國籍職業模特兒M姓男子被運毒集團吸收，接受對方招待到泰國旅遊後，4月8日返程途經台灣桃園國際機場轉機，被航空警察局安全檢查大隊員警查獲他的2個行李箱中，藏放了約34公斤的大麻，桃園地檢署偵結後，已依違反毒品危害防制條例案件，將他提起公訴，求刑5年6月。

檢方調查，M姓男子在法國被運毒集團吸收，先安排他到泰國旅遊，再於泰國交付2個裝有68包、淨重約34公斤大麻的行李箱，要他帶回法國；他在泰國搭乘飛機，於4月8日晚間飛抵台灣桃園國際機場，預計當晚11點多，轉乘飛機前往法國巴黎夏爾戴高樂機場，進行安檢時，被航警局安檢大隊警員透過X光儀檢測察覺有異，會同財政部關務署台北關的海關人員開箱查驗，起出大麻。

航警局訊後將M姓男子移送桃檢偵辦，桃檢指出，他因涉嫌違反毒品危害防制條例「運輸第二級毒品」、懲治走私條例「私運管制物品進口」等罪嫌被提起公訴，考量大麻已被查獲，尚未造成具體毒害，且他犯後坦承犯行、犯後態度尚可，已請求法官量處有期徒刑5年6月。

M姓男子攜帶大麻闖關被逮。（警方提供）

