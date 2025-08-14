為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    菲籍移工剁碎女友內臟沖馬桶判無期 二審維持原判

    菲律賓籍的移工馬克（Mark）將女友殺死分屍，今出庭聆聽宣判。（記者楊心慧攝）

    菲律賓籍的移工馬克（Mark）將女友殺死分屍，今出庭聆聽宣判。（記者楊心慧攝）

    2025/08/14 10:01

    〔記者楊心慧／台北報導〕菲律賓籍30歲的移工馬克（Mark），2023年7月與同鄉女友蜜雀兒吵架，竟將她殺死，並拖進廁所分屍，更將內臟剁碎沖馬桶，桃園地檢署依殺人罪等起訴，桃園地院去年11月依殺人罪等判處馬克無期徒刑，馬克針對量刑部分提起上訴，檢方提上訴並主張，原判決無期徒刑過輕，請求應判死刑，高等法院今宣判，駁回上訴、維持原判。

    檢方調查，35歲的菲律賓籍女移工蜜雀兒在台工作多年，在中壢區租屋，與同鄉30歲男移工馬克交往約2年，去年7月17日晚間2人發生爭吵，馬克疑因不滿蜜雀兒感情生變，將她掐暈，再以一字起子猛刺17下致死、拖進廁所分屍，把內臟割下切小塊沖入馬桶，右小腿骨棄置垃圾子母車，還拿漂白水往屍體沖淋，案情駭人。

    蜜雀兒因隔日未上班，雇主及仲介上門尋人才曝光，警方獲報逮捕馬克到案，還在其身上起出蜜雀兒的2張提款卡，桃園地檢署聲押馬克獲准，偵辦後依家庭暴力殺人、損壞屍體、竊盜等罪嫌將馬克起訴。

    馬克於桃園地院審理時坦承不諱，桃園地院依殺人罪等判處馬克無期徒刑，褫奪公權終身，；損壞屍體罪判處有期徒刑4年6月；另犯竊盜罪判處有期徒刑4月，得易科罰金，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

