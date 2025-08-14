為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    帶團赴中旅遊被控涉反滲透法 促進會理事長二審仍判無罪

    「大高雄海峽兩岸經貿文化交流促進會」蔡姓女理事長，涉嫌違反正副總統罷免法等罪，高雄高分院上午仍判決無罪。（記者鮑建信攝）

    2025/08/14 10:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕「大高雄海峽兩岸經貿文化交流促進會」蔡姓女理事長，受邀帶團前往中國參訪，涉嫌意圖影響大選，被依違反正副總統罷免法和反滲透法起訴，高等法院高雄分院今上午宣判，仍然判決無罪。

    高雄地檢署指，被告蔡女為「大高雄海峽兩岸經貿文化交流促進會」理事長，受江蘇省南通市幹部趙季指示，假藉以投資、旅遊等名義，招募對中國友善民眾前往，並接受落地招待，以便對方宣傳「兩岸一家親」、「反台獨」等立場。

    2023年10月19日至25日間，蔡女率團共30餘人前往，參加者僅需付機票費用，返台後蔡女在群組鼓吹支持特定政黨的立委和總統候選人，因而涉嫌違反正副總統和返滲透法。

    地院認為每人繳交2萬1500元不等，其中1萬7500為機票費用，其他3000至6000元不等現金由蔡女收受，用來支配住宿、用餐等費用，每名旅客所負擔的團費，與一般市價相差無幾。

    另外，雖然有中國人士參與餐會，但依據證人供詞，在場中國人士並未向團員表示支持特定候選人或政黨，欠缺實據證明蔡女趁南通團旅遊期間，要求成員投票給特定候選人。

    檢方不服提起上訴，高雄高分院上午判決駁回，並因一、二審均判無罪，若無速審法等相關規定，可望就此落幕。

