    彰市彰南路庇護島完工後被撞7次 裝反光桿、三角錐防撞

    彰南路庇護島上裝設4支反光桿，周邊部署5支三角錐團團包圍。（記者湯世名攝）

    2025/08/14 09:45

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化奇景！彰化市彰南路道路改善工程已完工，不料4月至今共發生7起轎車、休旅車「騎」上沿線路口15座庇護島事件，其中彰南路1段與215巷口甚至在2小時內發生3起，公路局將庇護島都裝設4支反光桿，周邊再部署5支三角錐，將庇護島團團包圍，防止再有車輛撞擊庇護島，連日來被用路人戲稱「需要庇護的庇護島」。

    4月10日上午10點至中午12點，彰南路1段215巷口的庇護島連續被3輛汽車撞上，連交通標誌牌也被撞斷；5至8月又發生4起轎車、休旅車撞及庇護島後直接「騎」上去。

    公路局彰化工務段在15座庇護島上，每處加裝4支反光桿，每支高度約40公分，加上原有庇護島20公分的高度，讓庇護島形同增高到60公分，庇護島周邊再部署5支三角錐。

    有用路人指出，下次應該裝直徑1公尺的鐵柱，「看誰比較勇」；還有人稱三寶切西瓜切習慣了，完全不是設施的問題而是人的問題，過路口完全沒在看，「駕照用雞腿考的」；更有用路人戲稱，庇護島應該是用來保護行人，如今都「自身難保」，還要反光桿、三角錐來保護，變成「需要庇護的庇護島」，簡直是彰化奇景。

    彰化市彰南路庇護島接連被汽車「騎」上去，連連受損。（圖由警方提供）

    彰化市彰南路庇護島連連被汽車「騎」上去，4個多月來已發生7起。（圖由警方提供）

    庇護島上裝設4支反光桿，周邊部署5支三角錐團團包圍。（記者湯世名攝）

