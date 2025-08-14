怒告父親「遺棄屍體」 歌仔戲姊妹花求免除扶養義務卻被駁回

歌仔戲姊妹花怒告父親 「遺棄屍體罪」，求免除扶養聲請遭駁回。圖為彰化地方法院。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/08/14 09:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一對姊妹從小跟著母親的歌仔戲班長大，父親長期在外，未盡家庭責任，去年8月姊妹的哥哥因工安意外喪命，父親只想貪圖賠償金，姊妹一氣之下，至警局告父親「遺棄屍體罪」，又向法院聲請免除扶養義務。不過法院審理後認為，這名父親目前另有家庭且具經濟能力，根本「不需要被扶養」，因為駁回姊妹的免除扶養聲請。

這對姊妹從小就跟著母親的歌仔戲班四處漂泊，父親沉迷酒色且長期家暴，母親為求活命，提出遭受家暴而離婚，父親同意離婚，要求母親淨身出戶並附帶三個小孩的監護權。

請繼續往下閱讀...

離婚後父親雖取得監護權，卻將三子女丟給祖父母照顧，對孩子不聞不問。讓姊妹倆無法接受的是，哥哥去年因工安意外過世後，並未留下任何遺產，父親第一時間表明要「拋棄繼承」，但隨即又改口表示要依法請領其工安事故的各項賠償金。姊妹一氣之下，跑到警局告父親「遺棄屍體罪」，又向法院提免除扶養義務的聲請。

姊妹倆表示，父親多年來對家庭不聞不問，如今連自己兒子的後事都不願處理，卻只關心能領取多少賠償金，這種行為讓她們對他充滿怨恨。基於長期未盡扶養責任，現在卻要她們負擔扶養義務顯失公平，因此依法向法院聲請免除對父親的扶養義務。

法院審理，經過調查，父親現有配偶和成年兒子同住，且剛領取兒子死亡補助款，顯有經濟能力，父親目前也沒有要姊妹倆扶養，自然不存在「免除」問題，直接駁回聲請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法