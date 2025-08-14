80歲迷途阿嬤颱風天蜷縮騎樓 警方即時救援

高雄一名80歲迷途阿嬤，颱風天蜷縮騎樓，警方即時救援。（民眾提供）

2025/08/14 09:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對高齡80歲雙胞胎姊妹，同住新興區互相照應，昨天上午妹妹見風雨不大，獨自外出散步，不料，遲至下午仍未返家，風雨又漸大，老姊不放心求助警方，員警最後在數十公尺附近騎樓發現阿嬤，她蜷縮在騎樓下避風雨。

阿嬤說，她見風雨不大，原本想走到苓雅區四維路、文橫路附近找親戚，但走沒多久風雨大到她寸步難行，連雨傘都拿不住，快被風吹走，她只好蹲在騎樓等風雨過後，越等越冷越害怕。

新興分局今（14）日表示，中山路派出所警員戴宏維、劉宇哲昨接獲陳姓阿嬤（80歲）報案，表示雙胞胎妹妹颱風天上午獨自外出，原本以為妹妹只是短暫外出散步，但直到下午仍未見妹妹返家，因擔心妹妹在惡劣天氣中恐發生意外，只好冒著風雨直衝派出所報案，請求員警協助。

員警獲報後立即調閱路口監視器，確認妹妹陳阿嬤步行方向，並由線上巡邏警組同步沿線梭巡，最終順利於本轄新興區六合路與南台路口，發現蜷縮於騎樓下避風雨的迷途陳姓老婦人，外頭狂風驟雨，陳婦因冷而顫抖，神情略顯緊張。

員警見狀立刻上前予以安撫並攙扶陳婦上警車護送返家，陳婦看見迷途的妹妹安然無恙回家，在下車的霎那，倆倆激動地相擁而泣，姊妹情深令人動容，也大讚警方的處事效率及積極態度。

新興分局呼籲，家中如有年長者應要隨時關心，氣候不穩，避免讓年長者獨自外出，以減少可能的意外發生，並可向社會局申請愛心手鍊佩戴在身上，以利警方能在最短時間聯絡上家屬。

