「警察來照打！」毆妻後連處理警察都打 下場曝光

南投縣41歲男子酒後毆妻，兒子報警，也打前來處理的警察，南投地院法官以妨害公務罪名判刑5月，緩刑2年。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/14 09:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣41歲梁姓男子深夜喝酒後，與妻子口角後動手毆打，兒子憤而打電話報警，派出所警察到場後，他嗆聲「警察來照打」，隨即揮拳打警察頭、面部，並打壞其眼鏡、密錄器吊環，南投地院法官以妨害公務罪名，判刑5個月，因他有認錯、和解賠償，宣告緩刑2年，但要參加3場法治教育。

梁姓男子今年2月中旬深夜11點半，在家喝酒，看妻子不順眼就吵了起來，梁男火氣上來即出拳毆打，兒子看不下去打電話報警，派出所江姓、古姓警員前來處理，梁男見警察上門嗆聲「警察來照打」，古姓警察靠近他，他就揮拳打警察打臉和頭部，眼鏡、密錄器打歪摔落地上，古姓警察的耳朵、鼻子有挫傷。

古姓警員對梁男提告傷害、毀損他人物品、妨害公務等罪名，梁男後來自知酒後闖禍，向古姓警員道歉，並予以和解賠償，古姓警員撤回傷害、毀損告訴。

南投地院法官審酌梁男犯後坦承犯行，並已和解賠償，堪認已彌補其犯行所生的損害，且知所警惕，因此宣告緩刑2年，但要參加3場次法治教育。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

