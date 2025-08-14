為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「警察來照打！」毆妻後連處理警察都打 下場曝光

    南投縣41歲男子酒後毆妻，兒子報警，也打前來處理的警察，南投地院法官以妨害公務罪名判刑5月，緩刑2年。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣41歲男子酒後毆妻，兒子報警，也打前來處理的警察，南投地院法官以妨害公務罪名判刑5月，緩刑2年。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/14 09:07

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣41歲梁姓男子深夜喝酒後，與妻子口角後動手毆打，兒子憤而打電話報警，派出所警察到場後，他嗆聲「警察來照打」，隨即揮拳打警察頭、面部，並打壞其眼鏡、密錄器吊環，南投地院法官以妨害公務罪名，判刑5個月，因他有認錯、和解賠償，宣告緩刑2年，但要參加3場法治教育。

    梁姓男子今年2月中旬深夜11點半，在家喝酒，看妻子不順眼就吵了起來，梁男火氣上來即出拳毆打，兒子看不下去打電話報警，派出所江姓、古姓警員前來處理，梁男見警察上門嗆聲「警察來照打」，古姓警察靠近他，他就揮拳打警察打臉和頭部，眼鏡、密錄器打歪摔落地上，古姓警察的耳朵、鼻子有挫傷。

    古姓警員對梁男提告傷害、毀損他人物品、妨害公務等罪名，梁男後來自知酒後闖禍，向古姓警員道歉，並予以和解賠償，古姓警員撤回傷害、毀損告訴。

    南投地院法官審酌梁男犯後坦承犯行，並已和解賠償，堪認已彌補其犯行所生的損害，且知所警惕，因此宣告緩刑2年，但要參加3場次法治教育。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播