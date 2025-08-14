酒駕肇事釀1死1重傷 板模工人遭重判7年半

謝男酒駕肇事釀1死1重傷，被判刑7年半。（資料照）

2025/08/14 09:04

〔記者李立法／屏東報導〕謝姓板模工人在工地飲酒後開車上路，卻在返家途中與搭載乘客的陸姓機車騎士發生碰撞，導致陸男傷重不治，後座乘客蘇男也受到重傷，警方到場發現謝男酒測值達0.58毫克，明顯超標，依法送辦，死、傷者家屬無法原諒謝男酒駕肇事行為，屏東地院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處謝男7年半徒刑，可上訴。

從事板模工作的謝男2年多前在工地內喝了4、5罐啤酒後，先由宋姓僱主開車搭載他前往宋男住處，宋男要謝男搭車或等酒退之後再開車返家，但謝男執意駕車上路，不料在行經潮州鎮1處無號誌交岔路口時，與搭載友人的陸姓機車騎士發生碰撞，因撞擊力道猛烈，陸男及後座的蘇姓友人頭部皆受到重創，陸男傷重不治，蘇男急救後保住性命，卻造成生殖機能永久性的傷害。

請繼續往下閱讀...

警方據報到場為肇事的謝男酒測，酒測值達0.58毫克，依公共危險等罪送辦；行車事故鑑定結果，認為謝男酒駕且行經無號誌交岔路口作左轉彎時，未讓直行車先行，為肇事主因；陸男駕駛機車行經無號誌交岔路口時未減速慢行，為肇事次因。

此案經屏東地院裁定不行國民參與審判，改依通常程序審理，合議庭認為謝男酒駕肇事釀1死1重傷，法院審理期間還拒不到庭被通緝拘捕羈押，犯後遲未與死傷者家屬達成和解，家屬無法原諒謝男行為，要求從重量刑，依全案情狀，謝男酒駕致人於死，判處7年6個月徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法