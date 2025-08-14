對被害人拍照回報「有人跟蹤」 蠢車手行為怪異被逮判刑

林男感覺「有埋伏」，卻又對被害人拍照，警方決定不等候交款，直接逮捕林男。（警方提供）

2025/08/14 08:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子今年4月加入詐欺集團當車手取款90萬元，卻沒料到被害人與警察合作誘捕，但警方不知車手年齡、穿著與身分，林男也感覺「人很多，有埋伏」，卻朝向被害人拍照，想要回報詐欺集團「好像有人在跟蹤我，我不想做了」，警方見他拍照行為很突兀，立刻現身抓人，台中地方法院認為他雖是加重詐欺未遂，但刑度不宜過輕，判處10月徒刑。

判決書指出，林男於今年（2025年）4月3日中午，假冒投資公司營業員，向吳姓被害人拿取90萬元，約在台中市北區忠明路與民權路的交叉路口交款，當時被害人已與台中市警局第六分局合作，設下「請君入甕」圈套，但警方不知車手身分，也不知性別、年齡、穿著，卻見林男在被害人對面人行道，朝向被害人方向拍照，行為太突兀。

請繼續往下閱讀...

此時林男也似乎感覺有警察埋伏，通常埋伏警察都是等候車手拿到錢之後，才會現身「人贓俱獲」，但警方懷疑林男已經感覺「有埋伏」，決定不等候交款，直接逮捕林男，在他身上查獲偽造的工作證與收款單據，台中地檢署聲請羈押獲准。

台中地院審理時，林男宣稱，他拍照之因，是「我不想做了，現場人太多怕被抓，我有拍照回傳給詐欺集團，我想說好像有人在跟蹤我，我就跑，接著就被警方逮捕」。

法官認為，林男觸犯加重詐欺取財未遂罪，雖與被害人和解，但他正值青壯年，不思循正當途徑獲取所需，竟貪圖不法利益，加入詐欺集團，助長詐騙歪風，如果不是警方與被害人合作偵辦，被害人將蒙受不小損失，林男刑度不宜過輕，判處徒刑10月，可上訴。

六分局則指出，該分局實施加強巡邏與強化偵查、科技監控等手段，大幅降低車手提領次數，截至今年7月31日為止，7月份車手提領次數比今年6月減少86%，比去年7月減少71%。

警方在林男身上查扣偽造的收據與工作證。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法