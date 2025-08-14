賣身救母？越南女嫁二夫 辯稱「假結婚」籌錢治母病仍敗訴

台中地方法院認為阮氏與范男辦結婚典禮與宴客，侵害原來丈夫張男的配偶權，判決應賠償20萬元。（記者張瑞楨攝）

2025/08/14 08:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕原為越南籍的阮姓女子，15年前與台中市張姓男子結婚，卻又在去年回越南，與越南范姓男子辦結婚儀式與宴客，張男怒告阮氏侵害配偶權，應賠償100萬元，阮氏則辯稱是母親罹患癌症需錢治療，她與范男「假結婚」，范男給她20萬元（以下皆台幣）報酬，法官則認為，阮氏與范男沒辦登記，尚不構成重婚，但阮氏仍侵害張男配偶權屬實，判決應賠償20萬元。

判決書指出，越南籍阮氏（已取得我國國籍）與張男15年前結婚，張男去年向台中地方法院控告阮氏，他主張，阮氏以探親等名義回越南，去年（2024年）7月與越南男子范育仁（音譯）結婚，在越南舉辦公開舉行結婚儀式、設宴款待親友及展示婚紗照，有阮氏母親、叔叔及胞弟等親友見證，阮氏涉犯刑法重婚罪，更侵害他的配偶權，導致他傷心欲絕，應賠償100萬元。

請繼續往下閱讀...

阮氏答辯說，她的母親罹癌，須支付大額醫療費，她向范男借45萬元，范男一再催促還款，她只好向朋友借錢，把欠范男的45萬元還清。

阮氏說，范男又承諾只要辦理結婚儀式，應付范男的長輩催婚，就會給她20萬元報酬，雙方才舉辦假結婚，她與范男並無結婚真意，也沒有在越南登記結婚，更無逾越朋友界線或任何親密接觸行為，也不構成重婚罪，請法官考量辦婚禮是在越南，張男生活圈在台灣，受損情形較為輕微，請求酌減賠償。

台中地院法官認為，依據越南「婚姻家庭法」規定，婚姻須經越南國家機關登記，才有法律效力，張男並未提出阮氏與范男登記結婚的證據，但阮氏與范男辦結婚儀式與宴客，已逾越朋友之間一般社交行為，並動搖阮氏與張男之間的婚姻關係，判決阮氏應賠償張男20萬元，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法