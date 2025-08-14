遲來18年的告別式 警方、善願助受詐婦圓胞兄後事

善願愛心協會會長郭志祥（左三）、執行長吳倪冬月（左二）等志工，陪隋男胞妹起掘失蹤18年骨骸。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/14 08:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕留美碩士隋姓男子18年從新北市蘆洲住處離家後失蹤，隔天淡水河三重段發現一具無名屍，因無名屍沒有明顯特徵，警方公告後無人招領、收埋；直到18年後，新北市警方尋人高手以地緣、租屋處、失蹤、報案時間等資訊過濾，找來隋男胞妹、採集家屬DNA，比對出收埋18年的無名屍就是隋男，但隋女因遭詐騙無力喪葬，警方轉介善願愛心協會，志工們13日集資幫隋男舉辦公益後事，在莊嚴告別式送他最後一程，圓了家屬心願。

2007年3月16日，42歲的隋男遭逢母喪、離婚，從蘆洲租屋處離家後不知去向，32歲胞妹隋女3天後報案失蹤協尋，而距離蘆洲不遠的三重，在隋男離家隔兩天，在堤外停車場河面發現一具浮屍，打撈上岸時，因沒有身分資料，警方依法公告無人認領，檢警採集檢體後收埋鶯歌公墓。

直到18年後，新北市警板橋分局尋人高手王閔南利用休假重啓調查，以地緣關係、租屋處為基礎，逐步分析資料庫，直覺三重堤外淡水河無名屍就是失蹤的隋男，通知隋男胞妹隋女採集DNA比對，確認無名屍就是失踪18年的隋男。

警方通知家屬隋女找到失蹤胞兄的訊息，隋女趕到警局，面對警方通知，完全不敢相信，更道出她三天前夢到母親要她回家吃飯，到家後看到哥哥也同桌，家人開心的聊天，醒來後雖然是夢境，也滿心歡喜，未料3天後就接獲警方通知，比對出收埋18年的無名屍，就是失蹤的哥哥，讓她喜極而泣。

但隋女找到哥哥的喜悅，隨即被現實沖散，因為她曾遭詐騙，積欠上百萬債務，她不但向土地公祈求度過難關，不久也接獲警方通知，將胞兄的個案，轉介善願愛心協會，能夠免費替隋男舉辦後事，讓隋女放下心中大石。

12日一早，冒著颱風外圍環流的風雨，善願協會由會長郭志祥、執行長吳倪冬月等7名志工，陪家屬來到鶯歌土葬區，將貢品水果金銀紙錢香擺放、亡者墓碑前，點香導引胞妹「感謝土地公18年來對哥哥的照顧」、「哥哥，我帶你回家了，開挖時請不要驚嚇」，讓志工順利起掘骨骸。

13日志工們冒著風雨，在台北市二殯至愛廳，善願協會為隋男舉辦一場遲了18年的告別式，雖然偌大禮堂只有親人，師父引魂、師姊誦經、法會、家祭公祭，但21呎花山襯托下，備極哀榮，善願18位志工更集資5萬元慰問金給胞妹，希望改善其生活，讓她淚水止不住滑落。

善願愛心協會志工們，集資替隋男免費舉辦莊嚴告別式，志工還集資捐贈慰問金給隋女，幫助她度過難關。（記者吳仁捷翻攝）

