8/13 今彩539頭獎開1注 800萬獎落新北

今晚（8月13日）開獎的第114000196期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/08/13 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月13日）開獎的第114000196期今彩539頭獎開出1注，由新北市深坑區埔新街87號「太齊發財彩券行」開出，可得800萬元。

第114000196期今彩539中獎號碼為「11、23、26、32、34」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共227注中獎，每注可得2萬元；參獎共6649注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5889注中獎，每注可得50元。

第114000196期39樂合彩中獎號碼為「11、23、26、32、34」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共312注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬767注中獎，每注可得1125元。

第114000196期3星彩中獎號碼為「687」，壹獎共42注中獎，每注可得5000元。

第114000196期4星彩中獎號碼為「7172」，壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

