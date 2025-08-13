薪資低報 房仲女秘書訴訟請求職災補償 公司敗訴還要補差額

2025/08/13 21:48

〔記者王捷／台南報導〕房仲公司的林姓女秘書騎機車上班途中，與小客車碰撞，造成左手多處骨折，事後依勞動基準法第59條請求職災補償，因勞保高薪低報，台南地方法院認為林女薪水是28K、房仲公司卻報25K，連同職災、少領給付，一共要付20萬8914元。

2022年11月間，林女騎車與右轉小客車碰撞，雙方均有過失，但林女違規程度未達重大交通違規標準，法院認為，通勤期間往返住所與工作地是必要行為，與業務執行有密切關聯，雇主要依無過失責任原則補償，而林女2022年6月到職，月薪2萬8000元，但投保薪資僅2萬5250元，有高薪低報的情況。

房仲公司抗辯，勞基法未明定「職業災害」範圍，且她在事故中有肇事責任，應減輕賠償額度。林女實際薪資為2萬5250元，薪轉紀錄中接近2萬8000元的金額，部分為墊付採購費用返還，而且林女為爭取車禍對造更高賠償，主動請公司配合出具2萬8000元的薪資證明，公司基於同情才同意調高，並非高薪低報。

法院依醫療收據及勞保局資料，計算林女因治療不能工作220天，應補償醫療費28萬5600元、工資20萬5333元，扣除已領團保7萬8903元、勞保傷病給付14萬4772元、住院照護補助2400元、失能給付7萬9731元後，職災補償餘額為18萬5127元。另因公司高薪低報，導致林女傷病、失能給付少領，法院合併計算，判公司給付20萬8914元。

