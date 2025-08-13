高檢署可疑帳戶預警機制 攔阻金額達7.3億

高檢署今舉辦「金融科技打詐高峰會」，圖右五為行政院秘書長龔明鑫、行政院打詐指揮中心指揮官馬士元（右三）、法務部長鄭銘謙（右四）、金管會主委彭金隆（左四）、高檢署檢察長張斗輝（左二）、警政署副署長李文章（右二）、刑事局副局長林故廷（右一）。（高檢署提供）

2025/08/13 20:31

〔記者王定傳／台北報導〕為提升阻詐、懲詐成效，高檢署自去年底在各地檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制，迄今警示及暫停自動化交易帳戶共3642個，攔阻含警示帳戶金額達7.3億元，不僅如此，台北地檢署等「預警中心」也大有斬獲，破獲許多金額龐大的詐欺案；行政院秘書長龔明鑫今特地赴「金融科技打詐高峰會」，感謝打詐國家隊辛勞，肯定高檢署「可疑帳戶預警中心」機制成效，並表揚台中檢調偵破「神說公司吸金詐騙」案。

這場會議由高檢署舉辦，在台灣金融研訓院舉行，除龔明鑫外，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元、法務部長鄭銘謙、金管會主委彭金隆、高檢署檢察察長張斗輝等人均與會。

高檢署指出，「可疑帳戶預警中心」機制，是透過全國各地檢署，結合司法警察，與在地金融機構建立異常交易通報平台，尤其在被害人未查覺被害時，透過預警通報，即時阻斷金流、快速溯源查緝，查扣詐團不法所得。

其中，台北地檢署偵破史上最大假出金集團「美樂公司」案，就是由金融機構臨櫃發現異常交易情形，通報預警中心後，檢察官指揮新北市刑大在不到2個月的時間，執行4波查緝，羈押52人，經清查發現共有5080名被害人，財損超過157億元，今年4月已起訴集團首腦歐俞彤等80人，並分別求處10年至25年不等重刑。

台中地檢署偵破「神說集團吸金詐騙案」，也同樣是由金融機構發現有異常金流通報高檢署預警中心，經協請調查局洗錢防制處分析後交由中檢偵辦，檢察官在4個月內指揮調查局中機站進行3波查緝，共查悉有2938名被害人，詐騙吸金金額達45.7億元，查扣總值32億餘元不法所得，並查緝集團首腦等63人到案，日前已第一波起訴陳姓主嫌等8人，並對主嫌求處12年重刑。

