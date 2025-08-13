為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    現金塞爆鐵櫃！「神說」非法吸金45億起訴 號稱AI標會詐3000人

    神說公司成員非法吸金45億，櫃內甚至塞滿現金。（中檢提供）

    神說公司成員非法吸金45億，櫃內甚至塞滿現金。（中檢提供）

    2025/08/13 20:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金案，今天依詐欺取財、銀行法非法吸金、洗錢防制法鉅額洗錢等罪，對綽號「陳光」的陳姓實際負責人（62歲）及7名幹部提起公訴，並聲請沒收犯罪所得逾45億元，同時查扣豪車、房地與帳戶資金，總額超過30億元。

    台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮調查局、刑事局及多縣市警局組成專案小組，歷經多年蒐證，揭露「神說公司」打著科技創新旗號，以傳統「標會」包裝非法吸金，推出「CCE中華資金交易所P2P標會平台」，號稱將標會制度結合AI與大數據，透過APP自動續標並藉第三方支付降低風險，吸引投資人參與。

    從2021年間開始，該公司在全台舉辦投資說明會，以「8年後保證補足200萬、資金不足公司代墊」等話術，加上高達32.14%至188.39%的年化報酬率，誘惑投資人投入每會56萬、61萬或76萬元不等的資金，並採「後金補前金」手法，吸金金額飆破45億元。

    經查，神說公司在全國及海外多地設有分所，甚至誇口平台榮獲專利，塑造專業與安全形象，然而，專案小組發現其營運模式已違法，恐讓投資人血本無歸，今年4月、6月及8月三度發動搜索，拘提陳光及多名系統工程師、區域幹部等60餘人到案。

    法院核准羈押陳光及另3人，其餘50多人則以10萬至300萬元不等金額交保候傳，檢方為保障被害人權益、減少財損，偵查中已查扣7筆房地、5輛豪車及多筆涉案資金與債權，並於首波搜索後即發布新聞稿附QR Code，方便受害者報案，截至目前估計受害人約3000人，已報案逾1000人，檢方呼籲，投資理財應循合法管道，以免落入高報酬陷阱。

    查扣的豪車。（中檢提供）

    查扣的豪車。（中檢提供）

    承辦檢察官黃鈺雯今日接受頒獎。（中檢提供）

    承辦檢察官黃鈺雯今日接受頒獎。（中檢提供）

    神說公司涉詐騙吸金案。（中檢提供）

    神說公司涉詐騙吸金案。（中檢提供）

    熱門推播