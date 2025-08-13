為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    30年小吃店遭冒名「假東家」 助詐團騙倒8人

    台南30年小吃店「義福虱目魚粥」遭詐團冒名為開戶假東家。示意圖與本案無關。（記者王捷攝）

    台南30年小吃店「義福虱目魚粥」遭詐團冒名為開戶假東家。示意圖與本案無關。（記者王捷攝）

    2025/08/13 22:51

    〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署起訴李姓男子提供自然人憑證，間接協助詐團，但台南地方法院審理認為，帳戶申請資料中的「工作公司」，是在安南區經營30多年的小吃店「義福虱目魚粥」，李男不在店內工作，最後判處無罪。

    檢方起訴指出，李男明知自然人憑證屬於重要個資，仍在去年4月間寄出給詐團，並透過LINE傳送證件照片給綽號Alex的男子，詐團再用這些資料申辦第一銀行、華南銀行、台北富邦銀行數位帳戶，對8名被害人佯稱投資，騙得71萬元。

    李男辯稱，因為想貸款，他透過熟識的當鋪業務小婷，認識貸款代辦業者Alex，對方表示要調閱聯徵紀錄，才要求提供憑證與證件影本，後來貸款未成，他多次催促返還卻未果，直到帳戶被警示才報案。

    合議庭調查，3個涉案帳戶皆透過自然人憑證與OTP驗證開立，但寄送金融卡地址、電話號碼、電子郵件均非李男本人，且帳戶申請資料中「工作公司」一欄填的是「義福虱目魚粥」，顯示開戶資料是由詐團自填，與一般人頭帳戶自行留存聯絡方式的情況不同，更接近遭冒用資料開戶的模式。

    法官指出，李男雖有疏忽，未及時取回或掛失憑證，但發現異常後即尋人詢問並報案，檢方也無法證明他知情或可預見憑證會被用於詐騙取財。依罪證有疑、利於被告原則，判決無罪。

    「義福虱目魚粥」是台南安南區經營約30年店，類似「飯桌仔」的消費型態，受安南區在地居民喜愛與地方生活連結緊密，並非全國知名小吃店。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播