30年小吃店遭冒名「假東家」 助詐團騙倒8人

2025/08/13 22:51

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署起訴李姓男子提供自然人憑證，間接協助詐團，但台南地方法院審理認為，帳戶申請資料中的「工作公司」，是在安南區經營30多年的小吃店「義福虱目魚粥」，李男不在店內工作，最後判處無罪。

檢方起訴指出，李男明知自然人憑證屬於重要個資，仍在去年4月間寄出給詐團，並透過LINE傳送證件照片給綽號Alex的男子，詐團再用這些資料申辦第一銀行、華南銀行、台北富邦銀行數位帳戶，對8名被害人佯稱投資，騙得71萬元。

李男辯稱，因為想貸款，他透過熟識的當鋪業務小婷，認識貸款代辦業者Alex，對方表示要調閱聯徵紀錄，才要求提供憑證與證件影本，後來貸款未成，他多次催促返還卻未果，直到帳戶被警示才報案。

合議庭調查，3個涉案帳戶皆透過自然人憑證與OTP驗證開立，但寄送金融卡地址、電話號碼、電子郵件均非李男本人，且帳戶申請資料中「工作公司」一欄填的是「義福虱目魚粥」，顯示開戶資料是由詐團自填，與一般人頭帳戶自行留存聯絡方式的情況不同，更接近遭冒用資料開戶的模式。

法官指出，李男雖有疏忽，未及時取回或掛失憑證，但發現異常後即尋人詢問並報案，檢方也無法證明他知情或可預見憑證會被用於詐騙取財。依罪證有疑、利於被告原則，判決無罪。

「義福虱目魚粥」是台南安南區經營約30年店，類似「飯桌仔」的消費型態，受安南區在地居民喜愛與地方生活連結緊密，並非全國知名小吃店。

