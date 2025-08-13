為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    不只「狼醫查詢平台」7匹狼！醫改會撈出一堆「漏網之狼」

    衛福部「狼醫查詢平台」目前可查詢到的名單共有7人，其中6人為醫師、1人為醫事放射師。（翻攝自衛福部網站）

    衛福部「狼醫查詢平台」目前可查詢到的名單共有7人，其中6人為醫師、1人為醫事放射師。（翻攝自衛福部網站）

    2025/08/13 19:15

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部「狼醫查詢平台」上線，但現階段以2023年「性平三法」修法後的判決案件為主，對此，台灣醫療改革基金會質疑，2023年以前定讞、懲處決議或調查已確認但未進司法的案件，都可能受到系統限制而不被揭露，但這些案件並不會因為沒公開就不存在，主張判決不是唯一認定違反醫療倫理的標準。

    醫改會舉例，在2023年以前定讞案件中，就有台北洪姓狼醫在診間假借指示護理師修改醫令，多次強制猥褻，2020年判決確定，2021年遭懲戒，現仍在任要職；台北廖姓狼醫對護理師性騷於今年遭判刑定讞，呼籲性平案件不應該侷限對病人，也應包含職場、教學之便等範圍。

    至於懲處決議或調查已確認但未進司法案件，像是新北陳姓狼醫於2020年利用職務之便在診間誘導病患發生關係，事發後更改姓名，2022年遭懲戒，如今跨縣市執業，還擔任主管職；高雄曾姓狼醫趁診療機會取得病患聯絡資訊，進行性騷擾，今年遭懲戒停業2個月，如今仍在執業。

    還有桃園高姓狼醫於2021年診療時藉「甲狀腺問題影響性荷爾蒙」為由，對病患進行內診並趁機性侵、強吻，直到護理師呼喚才停止，2023年遭懲戒，案件尚未定讞，照常執業中；台中陳姓狼醫則是去年至今年間，多次假借看診名義襲胸、摸腿，市府認定性騷擾成立，但尚未有懲戒決議。

    「判決不是唯一認定違反醫療倫理的標準」，醫改會指出，醫事司難道認為只有經判決確定的性平案件才具公信力，對醫事專業團體的懲戒或地方政府的調查信任不足嗎？質疑這種平台的建置，真的能回應社會大眾的擔憂嗎？

    醫改會認為，這類案件往往牽涉權勢壓力與心理創傷，很多甚至不會進入訴訟程序，加上更名、跨縣市執業等情況無從查詢，讓辨識加倍困難，反而成了不良醫師的「保護傘」，呼籲政府應優先揭露所有判決書與懲戒紀錄，不限於性平案件與時間範圍，並明確向社會說明更新進度與時間表，且確保資訊可追溯、可查驗。

