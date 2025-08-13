涉不實銷假詐領獎金、薪資86萬 台企銀前董事長劉佩真起訴

台企銀前董事長劉佩真。（中央社）

2025/08/13 19:23

〔記者王定傳／台北報導〕台灣中小企業銀行前董事長劉佩真，2023年6月到台企銀服務後，有91.5天因病住院或居家休養，到辦公室辦公僅30天，卻涉嫌指示台企銀人力資源處代理處長邵滿鈴，以居家辦公不實理由，銷除病假69天，溢領薪資、獎金約86萬餘元，新北地檢署調查後依銀行法特別背信、刑法詐欺取財、業務上登載不實等罪嫌起訴劉、邵2人。

檢方調查，劉佩真原本受財政部派任中國輸出入銀行擔任理事主席，2023年6月16日改派台企銀擔任董事長，但她剛到職就因病開刀住院治療，經醫囑須休養半年而請假91.5天住院或居家休養，假別包含17.5天特休、30天全薪病假、44天半薪延長病假（病假合計約74天）。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，劉佩真當年的固定收入約180萬餘元，至於「績效、特別獎金」等非固定獎金，依「財政部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長總經理薪資標準範圍」但書規定，「當年度所支領非固定收入（如績效獎金及其他各項獎金等）總和不得超過固定收入（即月支領俸、主管家起合計）總額」，換句話說，她的獎金原則上最高可依薪資百分百比例發放即180萬餘元，兩者相加當年她總共可拿361萬餘元。

檢方查出，劉佩真因長期請假未進辦公室，遭外界質疑，更經媒體報導，她為了增加收入及避免請假過多造成社會觀感不佳，於2024年間，在未提出任何實際依據下，涉指示邵滿鈴拿不實銷假單，以居家辦公為由，銷除病假69天，使台企銀承辦人員陷於錯誤，補發薪資14萬餘元（不實銷假後薪資變成195萬元）及加發春節獎金6萬餘元。

不僅如此，劉佩真未透過薪酬委員會等機構，竟簽核自己可按照最高比例百分百比例，領取特別獎金155萬餘元及加計績效獎金36萬餘元共191萬餘元（若未扣除伙食代金、中秋獎金也是195萬元），加總390萬元。

檢方認為，劉佩真實際上只有進辦公室辦公30天，根本不能領最高特別獎金，因此以199天在職日（含假日）扣除她不實銷假的69天後，按比例約3分之1計算她溢領獎金共65萬元，若與薪資及春節獎金加總，合計86萬餘元。

本案是檢察官葉育宏指揮檢察事務官所偵破，依銀行法特別背信、刑法詐欺取財、業務上登載不實等罪嫌起訴劉佩真，邵則涉幫助特別背信、刑法幫助詐欺、業務上登載不實文書罪嫌；偵查時，2人均否認犯行，劉佩真辯稱銷假日期都有居家辦公、簽署公文、處理公務。

