藍委廖先翔父子涉竊占國有地 檢認定罪疑不足不起訴

國民黨立委廖先翔（右）與父親、前新北市議員廖正良（左）被控竊占新北市汐止區國有土地。士林地檢署認定犯罪嫌疑不足不起訴。（資料照）

2025/08/13 20:24

〔記者林嘉東／台北報導〕國民黨新北市第12選區立委廖先翔與父親、前新北市議員廖正良被控竊占新北市汐止區國有土地，違反「山坡地保育利用條例」、「區域計畫法」與以不實文件申請水電與門牌涉犯偽造文書等罪。士林地檢署偵查終結，認定犯罪嫌疑不足將2人處分不起訴。

37歲的廖先翔退伍後在前新北市議員廖正良服務處歷練。2018年，廖先翔順利當選新北市議員並連任，成為最年輕的國民黨團書記長；去年立委選舉中，廖先翔當選新北市第12選區立委。

廖先翔與父親廖正良遭國有財產署北區分署告發，明知汐止石硿子段528、529號地號土地屬國有，仍在2023年11月前興建建物，並在廖正良與兄弟共有的山坡地保育區土地上開挖整地、設置水泥鋪面及水池，違反土地使用規定，且廖先翔與廖正良還涉以不實文件申請水電與門牌編釘。

士林地檢署調查發現，涉案國有地是在2023年12月14日才完成國有地登記，在此之前屬無主地，廖正良興建建物時間早於登記日，難認其明知為國有地並具竊占意圖；且該地與廖家共有土地緊鄰，不排除有誤蓋可能。

山坡地保育區部分，因土地為廖正良及胞兄弟共有，不符「他人或公有土地」要件，雖確有違規使用事實，但廖正良已拆除主要水泥建物並申請合法化，且曾配合農業局改善，無證據顯示其故意違反「區域計畫法」。

另檢方函詢台水、台電與汐止區公所，均查無水電申請紀錄，門牌則依規暫編且經承辦員實地勘查核發，並非單憑申請即登載，不構成偽造文書罪。檢方因此認定，無足夠事證證明廖先翔、廖正良涉犯竊占、違法占用山坡地與偽造文書，處分2人不起訴。

