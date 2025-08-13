遭警追緝開槍打死男子判無罪 姑姑「已經找好黑道買好槍」恐嚇法官

台北地檢署今日依職務強制罪及恐嚇危害安全罪，將鍾女起訴。（記者吳昇儒攝）

2025/08/13 19:35

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市警察局中和分局一名張姓警員2022年間因追緝掛假車牌拒檢的賓士車，朝車輛連開3槍，意外擊中後座的鍾姓男子，導致鍾男身亡。張員去年獲判無罪定讞，卻引起鍾男姑姑不滿。鍾女打電話到法院恐嚇法官稱「已經找好黑道買好槍」，被依職務強制罪及恐嚇危害安全罪送辦。台北地檢署今日偵結，依法將鍾女起訴。

張姓警員於2022年間，發現一輛賓士車左側有明顯撞擊痕跡，查詢車牌發現，竟是使用偽造車牌，要求林姓駕駛停車受檢。林男拒檢逃逸，雙方追逐到某路口時，張員便朝車輛連開3槍。後座的鍾姓男子意外中槍，不治身亡。

請繼續往下閱讀...

新北地檢署訊後依過失致死罪將開槍的張姓警員起訴，但一、二審法官均判其無罪；高等法院審理時也指出，張員無法料想到開槍會擊中後座的乘客，且其已盡量槍口朝下對輪胎處射擊，已善盡使用槍械的注意義務，不構成過失致死罪。案經檢方上訴後，最高法院駁回確定。

但鍾男的姑姑不滿判決結果，竟打電話到法院，朝接聽電話的書記官稱，「我已經找好黑道買好槍」，說她最想殺的還不是開槍的警察，而是負責審判的該名法官，還稱「我有去看醫生，我有診斷證明，現在這樣殺人是不是就不會判死刑？」還要書記官將內容轉述給法官聽。

承辦該案的法官得知後，擔憂人身安全遭危害，提起告訴並函送台北地檢署偵辦。

檢察官調查後認定鍾女加害法官生命身體的詞語，涉犯職務強制罪及恐嚇危害安全罪，今日將她起訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法