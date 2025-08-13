桃園父殺傷4人救兒脫困 法官認救人心切判緩刑

桃園市羅姓男子接獲兒子求救電話，在中壢區一家檳榔攤殺傷4人帶兒脫困，桃園地院判處應執行2年徒刑，緩刑3年，期間應履行調解協議賠償26萬至30萬元予被害人。（記者余瑞仁攝）

2025/08/13 18:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市55歲羅姓男子2022年10月17日晚間接到兒子來電求救表示被人圍困在中壢區一家檳榔攤，羅男當下驅車趕往救援，雙方談判時發生口角，羅男持小刀刺傷在場的邱姓等4男，父子倆逃離，受傷4男經警送醫幸無生命危險，桃園地院今（13）日依重傷害未遂罪，判處羅男應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間應依調解協議賠償4名傷者26至30萬元不等金額。

檢方起訴指出，羅姓男子2022年10月17日晚間8點接到兒子求救電話，指稱他人在桃園市中壢區環西路1家檳榔攤被人包圍；羅男聞訊立刻駕車趕往，到場時在檳榔攤內與1名身份不明人士發生口角，為求帶著兒子脫困，羅男隨即拿出1把小刀刺向在場的邱姓、宋姓、簡姓及邱姓等4人腹部，羅行兇後帶著兒子搭車離去。

請繼續往下閱讀...

現場邱男等人分別因胸腹部穿刺傷造成開放性傷口，腹內小腸撕裂、腹壁穿刺傷等傷害，警方接獲報趕抵，通報119救護車將4名傷者送醫急救，所幸均無生命危險；案經警方究辦將羅男移送偵辦，桃園地檢署偵結將羅男依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院合議庭審理認為，羅男雖然持刀刺人，但並未造成被害人重傷，依刑法未遂規定，可減輕刑責，而審理過程中羅男坦承犯案，並已與被害人達成調解協議，允諾分別賠償4名被害人26萬至30萬元不等金額；法官對於檢方起訴殺人未遂，審酌案情認為羅男是擔心兒子安危而持刀傷人，目的是為求脫困而非殺人，且被害人傷勢不深，難認有殺人意圖，最終判處羅男應執行有期徒刑2年，並諭知緩刑3年，緩刑期間應賠償與受害人調解協議金額。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法