    首頁　>　社會

    東海女大生遭輾斃疑二度傷害 母出庭泣訴：女兒臉部都是胎痕

    林母無法接受僅用過失致死罪起訴，要求變更法條改以殺人罪審理。（記者許國楨攝）

    林母無法接受僅用過失致死罪起訴，要求變更法條改以殺人罪審理。（記者許國楨攝）

    2025/08/13 17:48

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市20歲東海大學林姓女大生去年過馬路時，遭巨業客運公車撞擊後輾斃，施姓司機依過失致死罪起訴，台中地院今（13）日首次開庭，林母當庭淚崩，控訴施男多次移車導致女兒二度遭輪胎輾壓，根本是「包準你一定死」，要求變更法條，改以殺人罪審理。

    檢警調查，去年9月22日21時13分，施男駕駛巨業客運公車沿綠川東街直行，左轉中山路時，撞上正穿越馬路的林女與王姓學姐，施男下車查看，發現王女坐在右前車頭，林女左手露出在右前輪後方，聲稱為了「閃過她」才上車微微前行，未料又輾壓林女身體，最終林女傷重不治。

    施男辯稱，當時沒看到林女頭部位置，只看見一隻手，才決定移車避免傷害，但依法醫鑑定，林女第一次遭輾後仍有呼吸與血壓，是活生生的人，且施男車輛已靜止仍有前行與倒車行為，林母律師質疑，若施男自稱移車是怕傷害，卻又認為林女已死，那「是怕傷害誰？」

    庭訊中，法官追問施男是否知道頭部位置，施男多次回答「不知道」，法官提高音量指出：「這就是家屬為什麼不能接受！」林母則激動痛哭說，女兒生前愛漂亮，卻被輪胎輾到臉歪七扭八，「連貓狗被撞都會下車看完整狀況，為什麼你只看一隻手？」

    林母表示，不是要判施男多重刑罰，但兩度移車輾壓還算過失，社會該給合理交代，「這真的很故意」，施男當庭坦承過失致死，表示「知道錯了」，至於該案是否變更為殺人罪，合議庭將評估調查必要性。

    施姓司機（右一）今天出庭。（記者許國楨攝）

    施姓司機（右一）今天出庭。（記者許國楨攝）

