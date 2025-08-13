為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市前偵查隊長陳彥錦4度性侵女隊員重判7年 上訴低調出庭

    前北市中正一分局偵查隊長陳彥錦被控4度性侵女隊員，一審判7年徒刑，高等法院今首度開庭，傳訊陳出庭。（記者楊國文攝）

    前北市中正一分局偵查隊長陳彥錦被控4度性侵女隊員，一審判7年徒刑，高等法院今首度開庭，傳訊陳出庭。（記者楊國文攝）

    2025/08/13 17:37

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦被控在辦公室等地4度性侵女隊員，已婚的他辯稱和女隊員是「情侶」關係，雙方為合意性交，但台北地院不採信，斥責陳犯後否認犯罪，還以「婚外情」抹黑女隊員，依3個強制性交罪、1個強制性交未遂罪，合併判刑7年；上訴後，高等法院今下午首度開庭，陳提早1小時報到，有意迴避媒體採訪，庭後未受訪，低調離開法院。

    陳彥錦離開警界後，目前從事營造業，高院今天下午以不公開審理方式傳訊陳出庭，陳出庭時神情嚴肅，庭訊僅進行46分鐘即結束。

    現年48歲是陳彥錦外型高大英挺，已婚，曾任法務部長隨扈，回任警界後擔任北市文山一分局、中正一分局偵查隊長，原本被看好是北市警界重點栽培對象，視為「明日之星」。

    2020年9月間，陳彥錦與女隊員共同計程車，陳趁一同坐後座的機會伸出鹹豬手撫摸她的大腿，性騷擾得逞，由於性騷擾案逾告訴期，台北地檢署予不起訴處分。

    陳彥錦自2020年12月起至2022年6月，假借偵查隊長職務上的權力之便，且憑藉其高壯身材，不顧女隊員一再表示「不要」並大聲拒絕，分別在女隊員的住處、警局偵防車上、辦公處所等地，強行脫下女隊員衣褲涉性侵4次，其中3次性侵得逞、1次強制性交未遂，行徑相當大膽。

    女隊員不甘受辱，事後就醫，並檢附診斷證明、驗傷單，向婦幼警察隊報案，警方調查後，將陳彥錦移送法辦。陳彥錦否認犯行，檢方不採信，將他依3個「公務員假借職務上權力及機會，故意犯強制性交罪」、1個強制性交未遂罪起訴。

    北院審理時，陳彥錦辯稱是合意性交，和女隊員是情侣關係，礙於他已婚身份及職場考量，2人才一直沒有說破，請求判他無罪。

    不過，台北地院依據證人證述曾聽女隊員稱遭性騷擾、性侵害，且到精神科就診，主訴被男性長官性侵，亦被診斷出患有創傷後壓力症候群，認定陳擔任偵查隊長竟性侵女隊員，罪證明確，犯後猶否認犯罪，還以「婚外情」不倫抺黑被害女隊員，損害警察形象，判刑7年。陳不服，上訴高等法院審理。

    民事部分，女隊員提告要求陳彥錦賠償精神慰撫金、醫療費等費用，台北地院本月8日判決陳應賠償100萬6067元。

    陳彥錦涉性侵女隊員事件爆發後，震驚社會，北檢起訴後，陳被記二大過免職，陳提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，仍被駁回確定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播