北市前偵查隊長陳彥錦4度性侵女隊員重判7年 上訴低調出庭

前北市中正一分局偵查隊長陳彥錦被控4度性侵女隊員，一審判7年徒刑，高等法院今首度開庭，傳訊陳出庭。（記者楊國文攝）

2025/08/13 17:37

〔記者楊國文／台北報導〕台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦被控在辦公室等地4度性侵女隊員，已婚的他辯稱和女隊員是「情侶」關係，雙方為合意性交，但台北地院不採信，斥責陳犯後否認犯罪，還以「婚外情」抹黑女隊員，依3個強制性交罪、1個強制性交未遂罪，合併判刑7年；上訴後，高等法院今下午首度開庭，陳提早1小時報到，有意迴避媒體採訪，庭後未受訪，低調離開法院。

陳彥錦離開警界後，目前從事營造業，高院今天下午以不公開審理方式傳訊陳出庭，陳出庭時神情嚴肅，庭訊僅進行46分鐘即結束。

現年48歲是陳彥錦外型高大英挺，已婚，曾任法務部長隨扈，回任警界後擔任北市文山一分局、中正一分局偵查隊長，原本被看好是北市警界重點栽培對象，視為「明日之星」。

2020年9月間，陳彥錦與女隊員共同計程車，陳趁一同坐後座的機會伸出鹹豬手撫摸她的大腿，性騷擾得逞，由於性騷擾案逾告訴期，台北地檢署予不起訴處分。

陳彥錦自2020年12月起至2022年6月，假借偵查隊長職務上的權力之便，且憑藉其高壯身材，不顧女隊員一再表示「不要」並大聲拒絕，分別在女隊員的住處、警局偵防車上、辦公處所等地，強行脫下女隊員衣褲涉性侵4次，其中3次性侵得逞、1次強制性交未遂，行徑相當大膽。

女隊員不甘受辱，事後就醫，並檢附診斷證明、驗傷單，向婦幼警察隊報案，警方調查後，將陳彥錦移送法辦。陳彥錦否認犯行，檢方不採信，將他依3個「公務員假借職務上權力及機會，故意犯強制性交罪」、1個強制性交未遂罪起訴。

北院審理時，陳彥錦辯稱是合意性交，和女隊員是情侣關係，礙於他已婚身份及職場考量，2人才一直沒有說破，請求判他無罪。

不過，台北地院依據證人證述曾聽女隊員稱遭性騷擾、性侵害，且到精神科就診，主訴被男性長官性侵，亦被診斷出患有創傷後壓力症候群，認定陳擔任偵查隊長竟性侵女隊員，罪證明確，犯後猶否認犯罪，還以「婚外情」不倫抺黑被害女隊員，損害警察形象，判刑7年。陳不服，上訴高等法院審理。

民事部分，女隊員提告要求陳彥錦賠償精神慰撫金、醫療費等費用，台北地院本月8日判決陳應賠償100萬6067元。

陳彥錦涉性侵女隊員事件爆發後，震驚社會，北檢起訴後，陳被記二大過免職，陳提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，仍被駁回確定。

