校園驚魂記！基隆落單女生遭勾頸 前科男意圖不軌被判刑

基隆市43歲林姓男子被控2度以手勾頸方式意圖對16歲女學生不軌，基隆地院依林男犯強制罪判處5月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/08/13 17:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕有妨害性自主前科的43歲林姓男子今年1月間，被控見黃姓女學生落單、在校園內兩度以右手勾頸方式意圖不軌，幸黃女乘隙脫困報警；警方循線逮到林男，林辯稱只是跟少女開玩笑。基隆地院法官考量林犯案後一度否認犯行，檢察官拿出監視器等證據才坦承犯案，犯後態度不佳，不宜輕縱，依強制罪判處林男5月徒刑，得易科15萬元罰金。

這起落單女學生遭前科犯手勾頸部案，發生在今年1月2日晚間9點28分，16歲黃姓女學生傍晚補習完，徒步行經基隆市建德國小校內時，遭林姓男子2度以右手勾住頸部，黃女一時重心不穩，跌坐地上，林男再度伸手勾她頸部，還好女學生個子嬌小，從男子上、下臂間空隙溜走，狂奔返家求助。

女學生家長擔心林姓男子會對其他學生毛手毛腳，在臉書貼文，呼籲建德國小家長注意女學生下課的人身安全，留意孩子動向；轄區基隆市警四分局安樂派出所長李羿伸獲報，火速逮到林男，他辯稱只是跟女學生開玩笑。基隆地檢署調查後，將林男依涉犯強制罪起訴。

法官考量，林不認識黃女，趁黃女落單時，強拉被害人跟他離去，審酌林曾犯下妨害性自主案，顯見林動機可議，心懷不軌，不宜輕縱，加上林犯案後一度否認犯行，經檢察官拿出監視器等證據後才認罪，犯後態度不佳，又未賠償被害人損害，依犯強制罪判處5月徒刑，得易科15萬元罰金。

