嚴防棄保潛逃 法院有權請求註銷被告護照初審通過

嚴防棄保潛逃漏洞，司法法制委員會今初審通過，明定法院得主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。（資料照）

2025/08/13 20:20

〔記者陳彩玲／台北報導〕近年我國棄保潛逃事件層出不窮，其中超過8千名通緝犯有出境紀錄，大多持既有護照搭機出國，為填補此治安漏洞，立委提出刑事訴訟法116條之2修正草案，司法法制委員會今初審通過，明定法院得主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。

依目前法律規定，為防止被告逃匿的措施，包括命其定期向法院、檢察署或指定機關報到、接受科技監控、不得離開住居所或一定區域，以及交付或通知主管機關不予核發護照、旅行文件等，但仍有許多通緝犯持既有護照潛逃出境。

請繼續往下閱讀...

根據刑事局統計，我國目前有超過8萬名通緝犯登記在案，其中有出境紀錄者超過8千人，占比超過1成，對我國司法威信和社會治安造成嚴重威脅，但根據現行規定，法院僅能通知主管機關不核發護照、旅行文件給報告，但被告仍可以在不用向主管機關申請下，持既有護照、旅行文件出境。

對此，國民黨立委羅智強等25人提案認為，有鑑於目前被告逃逸至境外者眾多，成為規避我國司法的重要管道，因此為維護司法威信、填補治安漏洞，提案修正刑事訴訟法第116條之2，「賦予法院有主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利」。

此案經司法法制委員會討論，在立委們、司法院及法務部均一致認同修正此法，今順利通過初審。

