為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嚴防棄保潛逃 法院有權請求註銷被告護照初審通過

    嚴防棄保潛逃漏洞，司法法制委員會今初審通過，明定法院得主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。（資料照）

    嚴防棄保潛逃漏洞，司法法制委員會今初審通過，明定法院得主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。（資料照）

    2025/08/13 20:20

    〔記者陳彩玲／台北報導〕近年我國棄保潛逃事件層出不窮，其中超過8千名通緝犯有出境紀錄，大多持既有護照搭機出國，為填補此治安漏洞，立委提出刑事訴訟法116條之2修正草案，司法法制委員會今初審通過，明定法院得主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。

    依目前法律規定，為防止被告逃匿的措施，包括命其定期向法院、檢察署或指定機關報到、接受科技監控、不得離開住居所或一定區域，以及交付或通知主管機關不予核發護照、旅行文件等，但仍有許多通緝犯持既有護照潛逃出境。

    根據刑事局統計，我國目前有超過8萬名通緝犯登記在案，其中有出境紀錄者超過8千人，占比超過1成，對我國司法威信和社會治安造成嚴重威脅，但根據現行規定，法院僅能通知主管機關不核發護照、旅行文件給報告，但被告仍可以在不用向主管機關申請下，持既有護照、旅行文件出境。

    對此，國民黨立委羅智強等25人提案認為，有鑑於目前被告逃逸至境外者眾多，成為規避我國司法的重要管道，因此為維護司法威信、填補治安漏洞，提案修正刑事訴訟法第116條之2，「賦予法院有主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利」。

    此案經司法法制委員會討論，在立委們、司法院及法務部均一致認同修正此法，今順利通過初審。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播