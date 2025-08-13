為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    淫魔郵差偷拍20年被小三威脅要200萬 元配提告勝訴

    陳姓郵差疑偷拍岳母 、小姨子，以及權勢性交補習班學生性影像長達20年。 （翻攝自臉書）

    陳姓郵差疑偷拍岳母 、小姨子，以及權勢性交補習班學生性影像長達20年。 （翻攝自臉書）

    2025/08/13 17:16

    〔記者王捷／台南報導〕涉以補習班老師身分權勢性交的陳姓郵差，被吳姓小三發現2TB、橫跨20年的偷拍私密影像，陳的黃姓太太對吳女提告，指控小三拿個資威脅陳男要200萬，台南地院民庭以侵害配偶權、非法蒐集個資，判賠25萬。

    上個月，陳姓郵差罪行曝光，他從19歲、就讀東海大學時開始偷拍性行為對象，於台南當補習班老師時，疑似透過權勢對補習班國一到國三少女性交，台南有17名被害者，而這些資料，是陳男的吳姓小三某次錯拿硬碟才發現。

    吳姓小三發現自己也是偷拍對象，因此對陳提告。陳的太太黃女是自願役軍人，2人在2019年結婚，育有3名未成年子女，黃女在警局做筆錄時，才得知吳女從2022年3月至同年11月間，與丈夫互傳露骨訊息、相約出遊及發生性行為。

    黃女指控，吳女掌握她與家人個資後，傳LINE給陳稱，看她的職軍還要不要做，這一戰陳全家都會重傷，包括南投的娘家等，要求陳給200萬元。2022年10月，吳女還以通訊軟體假裝是嬰兒用品業務員，傳訊騷擾，依個資法請求賠償12萬元、侵害配偶權48萬元，合計60萬元。

    吳女辯稱不知陳已婚，拍攝資料只是為確認身分，但法院調閱另案刑事卷證，認定她早在2022年5月即知情，卻仍維持親密往來，行為已超過社會可容忍範圍，另非法蒐集個資並用於威脅，侵害黃女隱私權；判吳女就侵害配偶權部分賠償20萬元，違法蒐集個資部分賠償5萬元，合計25萬元。

