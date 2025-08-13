台中男獨走步道摔8米山溝肋骨斷 警消搜尋8小時颱風前送醫

台中許姓男子昨天獨自到烏日知高圳步道爬山，卻失足跌落8米深山溝，所幸員警、消防人員及時尋獲，吊掛救起送醫。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中39歲許姓男子昨天清晨7點多，獨自到烏日知高圳步道運動爬山，途中打電話給母親表示身體不舒服後就音訊全無，家人上山搜尋無所獲報警求助，員警和消防人員上山地毯式搜尋，不斷高喊許男名字，終於在昨晚7點發現許男墜落8米深山溝，且肋骨斷裂難以行動，趕緊由消防人員吊掛送醫，因楊柳颱風將侵台，家人都說幸好及時找到，否則強風大雨後果不堪設想。

許姓男子昨天清晨獨自前往烏日知高圳步道運動爬山，7點左右打電話給母親，表示身體不舒服、喘不過氣，隨後音訊全無，焦急的家屬遍尋不著報警求助。員警在11點左右接獲報案，調閱監視器追查，發現許男的身影最後出現在大肚區王福街2巷口，研判可能已走入山區。

烏日分局追分派出所警員莊建凡、陳景賀立即入山搜尋，憑藉平時豐富的登山經驗，在雜草叢生的山徑中，發現疑似有人走過的足跡。2員警推測許男可能曾走過的路徑，沿著足跡持續搜尋並不斷高喊許男名字，前後找了8小時，終於在昨晚7點左右聽到從遠處傳來微弱呼救聲。

員警會同消防人員搜救隊伍在崎嶇山路摸黑前進，憑藉著微弱的回應聲，搜救人員最終在一個8米深的山溝底部，發現了失足跌落、肋骨骨折動彈不得的許男。

消防人員立即架設繩索，以吊掛方式將他救起，並緊急送往醫院治療。所幸，經過檢查後，許男意識清楚，除肋骨骨折，並無生命危險，院方安排住院觀察。家屬對警消與救難協會的積極搜尋表達萬分感謝，直說幸好有及時找到人，否則今天颱風侵襲，獨自受困山區碰上強風大雨，後果不堪設想。

許姓男子失足跌落8米深山溝，因肋骨斷裂，員警找了8小時才尋獲。（記者陳建志翻攝）

