強制採尿違憲修法 立法院初審通過需報請檢察官許可

2025/08/13 17:11

〔記者陳彩玲／台北報導〕憲法法庭2022年就刑事訴訟法強制採尿規定宣告違憲，各主管機關及立法委員紛提出解方修法，立法院司法及法制委員會今初審通過刑事訴訟法部分條文修正草案，明定檢察事務官、司法警察要對犯罪嫌疑人或被告進行採尿時，必須報請檢察官許可，而受採取人若認為程序違法，得於採取後10日內向法院聲請救濟，但對於裁定結果不得提出抗告。

今初審通修正第205條之2第1項，檢察事務官、司法警察在調查及蒐集證據的必要下，對於經拘提或逮捕到案的犯罪嫌疑人或被告，得違反其意思，採取指紋、掌紋、腳印，予以照相、測量身高等；若有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣作為犯罪證據時，得以非侵入性方式採取。

另新增第二205條之2第2項，檢察事務官、司法警察依前項規定採取尿液時，應報請檢察官核發鑑定許可書；情況急迫時，可以在採尿後24小時內陳報檢察官許可，檢察官若認為不應准許者，應於3日內撤銷；受採取者得於受採取尿液後10日內，向該管法院聲請撤銷。

就採尿部分也增訂205條之3規定，採尿許可書上需記載，案由、受採取的犯罪嫌疑人或被告、應鑑定事項、執行機關及期間。許可書須由檢察官簽名，而採尿時檢察事務官或司法警察應出示許可書，以及證明自己身分的文件，但許可書執行期間屆滿後不得執行，應將許可書交還。

此外，為給予受採取人事後救濟機會，另增訂205條之4，受採取人若不符採尿，得向該管法院聲請撤銷，自採取日起算，聲請期間以10日為限；法院不得以已執行終結而無實益為由駁回，但受採取人對於裁定不得提起抗告。

