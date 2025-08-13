刑期大減！女提供毒咖啡害友死亡 高院撤銷一審8年2月、改判2年

桃園市阮姓女子被控泡「毒品咖啡包」給友人武姓女子飲用，導致身體不適，送醫急救不治，桃園地院一審判阮有期徒刑8年2月，高等法院撤銷原判決，處有期徒刑2年。圖為警方查獲大批毒咖啡包，非本案當事照片。（資料照）

2025/08/13 16:56

〔記者楊心慧／台北報導〕桃園市一名阮姓女子被控將含有第二、三級毒品成分的「毒品咖啡包」泡成飲料，給友人武姓女子飲用，未料武女身體不適，送醫急救後不治，桃園地院一審判決阮明知為禁藥而轉讓，因而致人於死，處有期徒刑8年2月，她不服提出上訴，高等法院今撤銷原判決，改以轉讓禁藥罪，處有期徒刑2年。

阮女2020年5月18日在桃園平鎮住處，把含有第二、三級毒品成分的「毒品咖啡包」泡成飲料，給武女飲用，隨後武女出現翻滾、出汗、發抖、昏睡等異常反應，送醫急救仍於隔天上午死亡。法醫鑑定認為，她是因使用多種毒品，加上鎮靜安眠藥Nitrazepam共同作用，導致多重毒品中毒死亡。

桃園地院一審依「藥事法」轉讓禁藥致人於死罪判阮女8年2月徒刑，阮女不服提出上訴。高等法院認為，死因可能與武女自行大量飲用、甚至額外使用不明粉末有關，且其他友人飲用同款飲料並未出現異狀，死亡與被告行為的因果關係存疑。

另外，高等法院也指出，檢方未提出證據證明「即使按比例喝」也會致命，依罪疑唯輕原則，不能認定被告要為死亡結果負責。

高院合議庭審酌，被告明知毒品、禁藥有成癮性與危害，仍免費給他人使用，偵查及一審時承認，但上訴後又否認，並未與家屬和解，也沒獲原諒，綜合被告的個人背景、犯案動機與手段等情況，判處有期徒刑2年。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高院說明，雖被告阮女符合毒品危害防制條例第17條第2項、可減刑，但原審未減刑，因原判決有爭議，所以改判「轉讓禁藥罪」。

